Hace unos días Lucero volvió a ser noticia luego de que explotara tras rumores de reconciliación con Manuel Mijares, mismos que se generaron en redes sociales debido a una foto de ambos hecha con inteligencia artificial.

Aunque los dos han dejado claro que tienen una relación excepcional, la cantante ha sorprendido con sus recientes declaraciones en las que se deshace en halagos para con su exmarido, ¿por qué lo elogió? Aquí te contamos.

Lucero y Mijares tienen una gira juntos / Instagram

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¿Por qué Lucero y Manuel Mijares se separaron?

En los años 90 el mundo de de la farándula celebró uno de los matrimonios más icónicos de la época, sí, nos referimos al de Lucero y Manuel Mijares quieres contrajeron nupcias el 18 de enero de 1997.

A pesar de que todo parecía ir ‘viento en popa’, tras 14 años de matrimonio los cantantes decidieron poner punto final a su historia de amor, pues además de los 11 años de diferencia entre ambos, empezaron a pesar los constantes compromisos de trabajo de los dos, lo que terminó por desgastar la convivencia de Lucero y Mijares.

Con el paso del tiempo la relación de ambos se transformó, pero sin dejar de lado el amor que se tuvieron, de tal manera que hoy en día son grandes amigos.

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¿Cuántos hijos tuvieron Lucero y Mijares?

Del matrimonio de ensueño de Lucero y Mijares nacieron dos pequeños: José Manuel Mijares Hogaza, el primogénito, nacido en el 2001 y Lucero Mijares Hogaza, quien nació el 2 de febrero de 2005.

Como era de esperarse los hijos de la expareja decidieron seguir en el camino de la música. Lucero Mijares actualmente es una destacada cantante y actriz de teatro musical, mientras que José Manuel se dedica a la producción musical y al trabajo tras bambalinas.

En 2021 el clan Mijares dio de qué hablar luego de que por primera vez en la historia, los cuatro, padres e hijos, subieran al escenario para interpretar la legendaria canción de “El privilegio de amar”, convirtiendo este en uno de los momentos más recordados de la carrera de Lucero y Mijares.

Manuel Mijares se siente muy orgulloso de su hija / Instagram: @oficialmijares / @luceromijaresoficial

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¿Por qué Lucero aplaudió la paternidad de Manuel Mijares?

En una reciente entrevista Lucero habló sobre una de las cualidades de su expareja, asegurando que Manuel Mijares ha sido un padre excepcional, presente y que además, siempre ha respondido por sus hijos sin la necesidad de que ella le exigiera nada.

A pesar de su divorcio el cantante siempre estuvo al pendiente de sus responsabilidades, según reveló Lucero.

“No le tuve que pedir a Manuel ‘hazte cargo de tus hijos’ porque él se hace cargo sí o sí, porque es muy buen padre ¿no? Él desde el día uno dijo ‘yo me hago cargo de todo lo de ellos… Él nunca va a escatimar en gastos para sus hijos” Lucero

Por supuesto en redes sociales los internautas estuvieron de acuerdo con Lucero, asegurando que esa es la manera en la que un verdadero padre y un verdadero hombre debe responder: “Es cuando de verdad quieres ser papá o mamá actúas de esa forma”, “Como debe de ser”, se lee.

Hoy en día la relación entre Lucero y Manuel Mijares sigue siendo muy cercana, pues incluso en el escenarios, los dos se lanzan indirectas asegurando: “por eso nos divorciamos”.