Lucero explota contra los rumores de reconciliación con Mijares, ¿una foto los delató?

Hace algunas semanas Lucero alarmó a sus seguidores, pues durante su concierto en Cancún, la intérprete sufrió una deshidratación que provocó que estuviera sentada mientras cantaba algunos de sus mejores éxitos.

Hoy, la cantante nuevamente volvió a ser noticia luego de que tomara sus redes para hablar sobre una fotografía de ella y Mijares que está circulando, ¿de qué se trata? Aquí te damos todo el contexto.

Lucero se molesta con internautas / YT: Juego de Voces / IG: @joseron3

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¿Por qué Lucero está enojada por la foto de ella y Mijares que está circulando en redes?

Hace algunas horas Lucero dio de qué hablar luego de que se empezara a viralizar una portada de revista de ella y Manuel Mijares, en la que los dos supuestamente anunciaban que se estaban dando una nueva oportunidad en el amor, tras su sonado divorcio.

La intérprete tomó sus redes sociales para asegurar que ese tipo de fotografías hechas con inteligencia artificial eran dañinas, pues podían confundir a más de uno, y también se prestaban a malos comentarios: “Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas. Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad”, dijo firme.

Lucero, ¿regresó con Mijares? / Captura de pantalla

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¿Qué dijo Lucero acerca del uso de inteligencia artificial para hacer montajes?

En otra publicación de X, la también actriz volvió a comentar el tema, y le pidió a sus fanáticos que dejaran de usar inteligencia artificial, pues según sus dichos, allá afuera hay mucho material de los artistas que es cien por ciento real y que también se puede utilizar.

Finalmente, la intérprete de ‘Cuéntame’ mencionó que para ella este tipo de montajes no eran más que una falta de respeto.

Como era de esperarse, los internautas apoyaron con todo a Lucero, asegurando que en efecto, ese tipo de publicaciones lo único que provocan es que la gente se confunda:



“No respetan lo que eres y siempre nos has brindado, se pasan”

“Y sí, se pasan demasiado, es absurdo los límites no los conocen”

“¡Cero tolerancia con este tipo de gente!”

Ay si, qué estupidez hacer cosas falsas! Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto. — Lucero (@LuceroMexico) November 8, 2026

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¿Por qué se separaron Lucero y Mijares?

Luego de 14 años de matrimonio y de ser consideradas como una de las parejas más estables del espectáculo, Lucero y Mijares decidieron poner fin a su relación debido a la poca convivencia que existía entre ambos, pues sus agendas de trabajo estaban muy saturadas por aquellos días, además a causa de la diferencia de edad entre ellos.

A pesar de ya no estar juntos como pareja, el amor de Lucero y Mijares se transformó, de tal manera que en la actualidad se han dejado ver juntos en un sinnúmero de ocasiones, demostrando que la amistad sí es posible después de una ruptura.

Hoy por hoy la relación entre ambos es tan buena, que incluso en alguna ocasión Lucero y Mijares se lanzaron indirectas en una conferencia de prensa: “por eso nos divorciamos”, dijeron.