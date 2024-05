Lucía Méndez asegura que la usan para promocionarse y revela que envió mensaje a Dulce

Lucía Méndez, reconocida actriz, ha compartido su perspectiva sobre las recientes controversias en las que se ha visto envuelta, asegurando que no busca el conflicto, sino que este la persigue a ella.

Tras su participación en el programa ‘Siempre reinas’ de Netflix, donde tuvo roces con varias personalidades como Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Dulce y Lorena Herrera, Lucía afirma que no busca la confrontación con nadie y que todo lo acontecido para ella es parte del espectáculo, aunque otras se enganchen.

“Así es, la controversia parece buscarme, pero en realidad soy una persona muy simple en mi vida. Pero sabes, en los realities hay estrategias, tendencias, mentiras, de todo. Yo me di cuenta que querían que fuera la villana, me tenían contra la pared, así que dije ‘me aviento entonces’”, expresó en entrevista a ‘¡Siéntese quien pueda!’.

Dulce con vestido azul / Lucía Méndez con los labios rojos / Instagram

Lucía Méndez mandó un mensaje a Dulce tras enterarse que estuvo hospitalizada

Respecto a los comentarios de Dulce, Lucía asegura no recordar haber hecho nada de lo que se le acusa y que no se enganchó en peleas con nadie. “No recuerdo haber hecho nada de lo que dijo Dulce. Podría haberme molestado por algunas cosas, pero como viste, no me enganché ni peleé", afirmó.

En cuanto a la reciente situación de salud de Dulce, quien fue hospitalizada debido a un tumor en el riñón, Lucía reveló que a pesar del distanciamiento entre ambas, le envió un mensaje deseándole pronta recuperación.

Dulcerecostada en la cama de un hospital, con expresión seria y bata de lunares grises. / Instagram:@dulcelacantante

“Yo le mandé un audio diciéndole que esperaba que se cure y esté bien, lo del reality es aparte. Ella me respondió ‘gracias, bendiciones’. Pero yo no voy a hablar mal de nadie, el reality ya terminó". Lucía Méndez

Lucía Méndez siente que se cuelgan de ella para promocionarse

Finalmente, la actriz admitió que si siente que la están utilizando para promocionarse y no duda en expresarlo. La actriz se siente segura de su carrera y de sus logros; sostiene que ella no ha sido la que hablado mal de sus compañeras en los medios.

“Si me usan, me tiran, me dicen, y me doy cuenta de que quieren promocionarse. Lo tomo como un reality show. Cada quien hizo su función, pero no tengo problemas con nadie. Si tengo algo con alguien, se lo digo de frente”, concluyó.

