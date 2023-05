Lucía Méndez reacciona a Angelique Boyer como protagonista de El Extraño Retorno de Diana Salazar

Lucía Méndez reconoció que le gustaría tener una participación especial en el remake de El Extraño Retorno de Diana Salazar.

Luego de que Angelique Boyer revelará que protagonizará el remake de El Extraño Retorno de Diana Salazar, Lucía Méndez, quien participó en la primera versión de la novela, da su opinión acerca de la nueva adaptación.

En un encuentro con los medios de comunicación, la famosa actriz se mostró muy contenta por el proyecto y espera que su colega tenga el mismo éxito, “o más”, que ella tuvo cuando estuvo en la primera emisión del melodrama.

“Me encanta. Yo les deseo lo mejor de lo mejor, tanto a él como a ella. Son una pareja maravillosa, es muy buena actriz y yo le deseo que tenga el mismo éxito o más éxito que yo, de verdad”, indicó.

Además de alabar los dotes actorales de Boyer, explicó que la nueva tecnología ayudará a que esta adaptación sea mejor y, aunque dijo que no era “nadie para dar consejos”, manifestó que su colega tiene la obligación de usar los icónicos “ojos amarillos”.

Lucía Méndez le recomendó a Angelique Boyer que usara los icónicos “ojos amarillos. / Facebook: Lucía Méndez

Te recomendamos: Angelique Boyer protagonizará El Extraño Retorno de Diana Salazar

“Con la nueva tecnología, va a ser algo maravilloso, muy único. Yo no soy nadie para dar conejos. Me imagino que sí (se pondrá ojos amarillos), si no, no tiene chiste si no se pone los ojos amarillos y es un amarillo huevo”, expresó.

Bajo este panorama, reveló que Pedro Torres fue el que le dio la idea de usar los ojos amarillos para la novela: “fue una persona que siempre estuvo conmigo en todo momento de mi carrera, al que se le ocurrió que yo usara ojos amarillos, con Diana Salazar”, mencionó.

A Lucía Méndez le gustaría aparecer en el proyecto

En tanto, Lucía Méndez admitió que El Extraño Retorno de Diana Salazar fue uno de sus proyectos más queridos, por lo que no descarta participar en el remake, en caso de que le extiendan la invitación.

“Sería padre hacer una participación especial. Es mi telenovela más icónica, es la telenovela que realmente que hoy por hoy sigue siendo y sigo siendo Diana Salazar. Me piden que me ponga los ojos amarillos. Es un personaje muy fuerte”, precisó.

Lucía Méndez admitió que le gustaría tener una participación especial en el remake del proyecto. / Twitter: @MeConteJa

Angelique Boyer anuncia que será Diana Salazar

Hace algunos días, Angelique Boyer anunció que será la protagonista de la nueva adaptación de El Extraño Retorno de Diana Salazar, la cual será producida por la plataforma de VIX.

“Estaré protagonizando una nueva versión de la icónica novela sobre dos almas gemelas atrapadas durante varios siglos entre la vida y la muerte, El Extraño Retorno de Diana Salazar, en exclusiva a #ViX en el 2024”, escribió la actriz a través de Instagram.

Cabe mencionar que la primera versión se estrenó en 1988 y tuvo a Lucía Méndez como protagonista, quien también estuvo a cargo de algunas de las canciones del melodrama.

Así confirmó Angelique Boyer su participación como protagonista en El Extraño Retorno de Diana Salazar / Instagram: @angeliqueboyer

Te puede interesar: Lucía Méndez habría aceptado regresar a Siempre Reinas a cambio de una exigente condición