Lucía Méndez revela si le afectan las fuertes críticas que ha recibido sobre su rostro

Lucía Méndez se sinceró en el programa “Siéntese quien pueda” y ahí reveló cómo ha enfrentado las críticas que ha recibido por el aspecto de su rostro.

La cantante confesó que, durante su trayectoria artística, uno de los momentos más complicados ha sido cuando han hecho fuertes comentarios sobre su rostro.

La actriz admitió que, hasta el momento, las críticas no la han afectado tanto, pero está consciente de lo que dicen de ella.

La famosa también habló de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida.

Lucía Méndez

“Hace mucho tiempo que no me hago una cirugía plástica; yo creo que tengo un excelente dermatólogo, y no, voy a aparatología que es maravillosa”.