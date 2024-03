Luis R. Conriquez acusa a su esposa y suegra de haberlo golpeado; ella asegura que fue la agredida

En las últimas horas, Luis R. Conriquez se ha vuelto tendencia en redes sociales tras denunciar la agresión física que habría sufrido a manos de su exesposa, Karen Caro, y su exsuegra, dejándole múltiples lesiones.

A través de un video para redes sociales, el cantante de corridos tumbados explicó que ya se había separado de Caro desde el mes de enero, pues ya “no se sentía a gusto” con ella.

Sobre el ataque que sufrió, mencionó que su expareja en compañía de su mamá, hermana y una amiga acudieron al lugar donde se encontraba vacacionando con su actual pareja y algunos amigos con el objetivo de agredirlo.

De acuerdo con su versión, las atacantes también “se le habrían ido encima” a su nueva novia y que, en su intento por defenderla, ellas también lo golpearon.

“Se metieron ‘a la malagueña’. Se metieron hasta el cuarto donde estaba con mi novia. Cuando vi que entraron, se le fueron encima todas a ella (su actual pareja) y yo, pues como pude, las retuve para que ella se fuera y me golpearon. Aquí pueden ver” Luis R. Conriquez

Haciendo énfasis en su rostro lastimado, el intérprete de ‘Bien alerta’ señaló que la situación con su exesposa llegó “muy lejos”, y por ello, decidió hablar públicamente del tema. También pidió a los fans que tuvieran “respeto” ante lo ocurrido, pues su vida profesional no tiene nada que ver con sus problemas personales.

“Yo sé que mucha gente sabe quién soy y sabe cómo soy. No creo que sea motivo para tantas p1nch3s injusticias, tantas m4m4d4s que han pasado”, indicó.

Luis R. Conriquez habría sido agredido por su ex

Karen Caro, la ex, afirma que ella fue la agredida

Tras las declaraciones del cantante, Karen Caro posteó unas conversaciones que sostuvo con Luis, en las cuales él le pedía “acelerar” los trámites de divorcio y negaba tener alguna relación.

“Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado. Yo renté casa en las conchas y el burlesco llevó a su amante a donde mismo en donde tenía yo a mis hijos”, escribió la joven.

Si bien no negó haber estado en el lugar, aseguró que él fue quien la agredió a ella y a su familia. Incluso, mostró una foto en la que se le ve usando un cabestrillo en el brazo: “No digas que tú fuiste el afectado, cuando tú nos agrediste”, puntualizó.

Exesposa de Luis R. Conriquez mensajes tras agresión

Karen Caro pone un alto a las críticas

Karen Caro también aclaró que ella no tiene problemas con divorciarse del cantante, pero que estaba muy molesta por la manera como se dieron las cosas.

“Yo no me niego a nada. Como se lo dije ayer, si quieres estar con ella, adelante con el divorcio. Si una persona no puede respetar a su familia, no se puede esperar menos. Gracias a Dios me libro de eso. Hay que educar bien a sus hijos para que no golpeen mujeres”, sostuvo.

Para finalizar, hizo hincapié en que tiene pruebas de lo que “realmente ocurrió” y dijo que, próximamente, las haría públicas.

