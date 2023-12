Lupillo Rivera apoya a Chiquis Rivera tras polémicos comentarios en contra de Juan y Rosie Rivera

A principios de diciembre, Chiquis Rivera dio mucho de qué hablar al irse con todo en contra de sus tíos, Rosie y Juan Rivera. Durante un concierto, la hija de Jenni Rivera aseguró estar sumamente decepcionada de ellos por querer “adueñarse” de los esfuerzos de su fallecida madre.

La intérprete de Abeja reina manifestó que sus parientes buscan apropiarse de los bienes que les dejó la Diva de la banda a sus hermanos. Incluso afirmó que el amor que le dicen tener a su mamá es falso.

“Estoy muy decepcionada de ciertas personas, que dicen ser, que dicen amar a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos” Chiquis Rivera en un concierto de Los Ángeles

Tras esta polémica, Lupillo Rivera, quien también es tío de la joven, expresó su admiración por Chiquis y aseguró que la respeta por manifestar su sentir ante su complicada situación familiar, pese a las críticas.

“Chiquis es Chiquis y Chiquis puede hablar y decir lo que siente en su corazón. Mis respetos para Chiquis le está yendo muy bien. Tú nomás nos vemos y no tienes que preocuparte de nada”, expresó a través de un en vivo para TikTok.

Cabe resaltar que Lupillo Rivera no tiene una buena relación con sus hermanos, pues en reiteradas ocasiones ha dicho que solo lo buscaban para pedirle dinero prestado.

Las declaraciones de Chiquis se dan en medio de la batalla legal que existe entre los hijos de Jenni Rivera y a las disqueras Cintas Acuario y Ayana Musical, pertenecientes a don Pedro, su abuelo, por supuesta explotación comercial inapropiada del legado de la fallecida artista.

Lupillo Rivera ha dicho que su familia es interesada / Facebook: Lupillo Rivera

¿Qué respondió Juan Rivera?

Luego de que las palabras de Chiquis Rivera se viralizaran, Juan Rivera se mostró sumamente molesto por esta situación y dejó entrever que esto tendrá “repercusiones” en el futuro.

“Las consecuencias de esto, le van a caer a alguien que amo. Ya sea a mi papá, a mi mamá, a Rosie o a mí, o a Chiquis y a mis sobrinos. Estoy en una situación sumamente difícil porque aquí, lo digo emocionalmente, van a salir muchos heridos” Juan Rivera en entrevista con Gustavo Adolfo Infante

Y añadió que, desde la muerte de Jenni Rivera, su único objetivo ha sido cuidar a sus sobrinos: “La gente cree que yo he sido malo con mis sobrinos. La realidad es que no saben cuánto los he protegido”.

¿Cómo inició este conflicto?

Previo a lo sucedido en el concierto de Chiquis, el exparticipante de La casa de los famosos versión Telemundo aseguró que podría demandar a su sobrina para que se le reconozca como el coautor del sencillo Abeja Reina.

Si bien después ya no dio más declaraciones, el programa ‘La mesa caliente’ contó hace poco que el cantante había iniciado un proceso legal por este tema.

