Majo Aguilar defiende a su prima Ángela de las críticas por su romance con Nodal: “Me afecta mucho”

Christian Nodal y Ángela Aguilar han dado mucho de qué hablar desde que hicieron oficial su noviazgo. La joven pareja gritó su amor al mundo tan solo dos semanas después de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de romance y una hija en común.

Para muchos, la relación entre Nodal y Ángela se dio “demasiado rápido”, por lo que se ha llegado a especular que la joven fue la “manzana de la discordia” entre el mexicano y la argentina.

Por supuesto, esto ha sido negado por el intérprete de ‘Botella tras botella’, quien afirmó que las cosas con la reggaetonera acabaron de la mejor forma y no hubo infidelidad de por medio. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda, pues Ángela declaró que su relación con Nodal no era “algo nuevo”, sino una “continuación”.

Pese a que las celebridades se han mostrado felices y enamorados, la gente no ha dejado de criticarlos, principalmente a Ángela, ya que, en su momento, dijo querer mucho a Cazzu, se dijo “fan de su relación” y hasta se autoproclamó “tía” de su pequeña.

Majo Aguilar pide un alto a las críticas en contra de su prima

En medio de todo este escándalo, Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, aprovechó un reciente encuentro con la prensa para pedir un alto a las críticas en contra de su familia. Si bien no mencionó nombres, dejó en claro que los comentarios negativos en contra de sus parientes le afectan mucho.

“Yo le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos, a mí no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia. Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso. No me gusta. Mis fans saben que yo no le entro a eso, que me parece muy fuerte”, expresó.

Asimismo, manifestó que su único deseo es que a las personas, principalmente a su familia, les vaya bien en la vida y sean felices.

“Yo siempre lo único que voy a desear es que, a cada persona, y más si es mi familia, les vaya muy bien en sus sueños, en la vida, en todo”. Majo Aguilar

Para finalizar, reiteró el daño que una persona puede hacer al emitir comentarios negativos en contra de otras personas o sus familias.

“Claro que llegan a afectar y eso ha sido muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia y a nadie le gusta que hablen mal de ellos (...) Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona”, concluyó.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su prima, así como tampoco ha dicho nada sobre las críticas por su romance con Nodal.

