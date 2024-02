Manuel “el Loco” Valdés y su relación con Cristian Castro: “Mi error fue no poner atención a todos mis hijos”

Esta semana, Cristian Castro regresó triunfal al Auditorio Nacional en donde ofreció una serie de conciertos en compañía de Yuri. El ‘Gallito feliz’ ha estado últimamente en el ojo público. Se mostró con su novia Mariela Sánchez, con quien fue a la Basílica de Guadalupe y se la presentó a su madre, Verónica Castro.

Sin embargo, unas declaraciones en el programa argentino A la tarde sobre su padre, Manuel ‘El Loco’ Valdés generaron una ola de reacciones. En este programa, Cristian habló de las adicciones a las dr0g4s y el alcohol de ‘El Loco’ Valdés. Pocos días después, su hermano Marcos Valdés contestó airado, rechazando que el padre de ambos tuviera esos problemas.

De nueva cuenta buscamos en el baúl y encontramos dos entrevistas realizadas en 2008 y 2012 a Don Manuel. En ambas habla del respeto y admiración que le tenía a Cristian.

Cristian Castro habló sobre su papá / Instagram

Reconocía que había estado alejado, pero que siempre se mostró dispuesto a estar cerca de él. ‘El Loco’ Valdés había perdido dos hijos, uno por alcoholismo. Tuvo doce hijos y a todos buscaba ayudarlos. Dicen que los peores jueces de los padres son los hijos.

Esperamos que los hijos de Cristian sean más comprensivos con él cuando hagan un juicio sobre su comportamiento como padre. En tanto, te dejamos algunos extractos de las entrevistas a Manuel el único y fantástico ‘Loco’ Valdés.

Manuel ‘El Loco’ Valdés siempre intentó ayudar a sus hijos

-¿Pese a todo tenía fuerza de voluntad?

“Claro, cuando él veía que ya estaba al borde del abismo lo dejaba, pero esa enfermedad es terrible y traicionera; no le deseo a nadie que tenga alguien alcohólico en su familia. Es muy triste cómo se va consumiendo por algo que ya no está en sus manos”.

-¿Y cómo padre?

“He sido bueno, por lo menos he tratado de serlo. A los primeros los traté desde niños y a los demás tal vez ya fue menos, debido a mis compromisos de trabajo y otras cuestiones, pero siempre he estado al pendiente de ellos. Con Óscar, Marcos y Cristian tal vez no tuve mucha cercanía, pero estuve al pendiente, hasta la fecha. Así que me catalogo como un buen padre, buen hijo y buen amigo”.

Manuel ‘El Loco’ Valdés reconoció sus fallos como papá

-¿Como papá ha cometido errores?

“Todos los cometemos, el único que no los comete es Diosito santo. Tal vez al no poner atención a todos mis hijos, o al separarme o al unirme, no lo sé. Con mis niños siempre he estado de cerca, si con Cristian no lo estuve fue por otras cuestiones que ya conocen, pero a la fecha me llevo súper bien con él, al igual que con Marcos, quien me habla muy seguido”.

-¿Con Cristian habla seguido?

“Sí, hace poco me llamó y me puso muy feliz. Le está yendo súper bien y me da gusto, lo quiero mucho al igual que a mis otros hijos. Trato de mantener comunicación con todos porque no tenemos la vida comprada; ni ellos por jóvenes ni yo por viejo. Ya perdí dos hijos y es el dolor más terrible que he tenido en la vida, a la fecha los recuerdo y me duele mucho haber despedido a un hijo. Como padre nunca estás preparado para ello”, finalizó.

