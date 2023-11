Mar de Regil confiesa su deseo de ser madre: Así fue la reacción de Bárbara de Regil

Sin duda alguna, Bárbara de Regil y su hija Mar se han convertido en dos de las celebridades más polémicas de la farándula mexicana. Ambas suelen dar mucho de qué hablar con sus opiniones sobre diversos temas.

En esta ocasión, madre e hija volvieron a ser el centro de atención en redes sociales, pero no precisamente por algo controversial, sino por la reacción que tuvo Bárbara al escuchar que su hija deseaba ser madre.

Todo sucedió cuando, en una conferencia de prensa, la famosa actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un segundo hijo con su pareja, Fernando Schoenwald.

“No, estoy bien así. Muchas gracias. Somos muchos. No. El mundo está para pensarse bien ¿Cuántos hijos quieres traer al mundo? De repente, siento que hay una inconsciencia de quiero tener cuatro hijos. Es demasiado gasto. Hay que tener más conciencia”. Bárbara de Regil

Recordemos que Bárbara se embarazó a los 16 años de su hija Mar. Debido a que el padre de ella la abandonó, se vio en la necesidad de buscar un trabajo para mantener a su hija, con quien actualmente tiene una excelente relación.

Durante la conversación, Mar confesó que le gustaría tener tres hijos. Aunque en un principio todos creyeron que se trataba de una broma, poco después la joven dejó entrever que estaba hablando en serio: “La verdad es que mi sueño es ser mamá”, expresó.

Mar de Regil quiere tener tres hijos / Instagram: @marderegil

¿Cómo reaccionó Bárbara de Regil?

Aunque visiblemente sorprendida por la respuesta de su hija, Bárbara señaló que aún no es tiempo para que Mar se embarace. Por ello, admitió que siempre se ha mostrado abierta a hablar sobre temas de educación sexual.

“Pero todavía no. Claro que hablamos de esos temas (educación sexual), pero como amigas. Primero va a cumplir sus sueños, su carrera y ya luego se casa. Cuando Mar me haga (abuela), yo feliz. Pero no ahorita”, apuntó.

Cabe destacar que Mar de Regil apenas tiene 19 años y hace poco hizo su debut como diseñadora en la New York Fashion Week 2023.

Mar de Regil debutó como diseñadora en la New York Fashion Week / Instagram

