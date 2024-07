Marcela Mistral reacciona a la polémica entre Poncho de Nigris y la esposa de Adrián Marcelo

Luego que Karina Puente, la esposa de Adrián Marcelo, explotara contra Poncho de Nigris por los comentarios que hizo sobre el cómico, Marcela Mistral, pareja del actor, se pronuncia y pone un alto al conflicto.

Recordemos que esta polémica comenzó después que Adrián despotricara en contra de Poncho. Durante una plática en ‘La casa de los famosos México’, el influencer no solo habló de los escándalos amorosos del actor, sino también lo criticó por hacer contenido con sus hijos.

En respuesta a esto, el también creador de contenido aprovechó una de las galas del programa para recordar que su “amigo” no ha podido tener hijos.

“Dijo algo mío ahí. Es mi amigo, pero dijo algo… Si es humor ne… Eso, yo hubiera llegado y le hubiera dicho: ‘Pues tú no puedes tener hijos, por eso no tienes hijos”, indicó.

Esposa de Adrián Marcelo lanza mensaje tras lo dicho por Poncho de Nigris

La declaración de Poncho causó mucha molestia en Karina Puente, esposa de Marcelo, quien usó sus redes sociales para expresar que, al contrario de lo que Poncho sugirió, ella es la que ha tenido problemas para concebir.

“No hay nada, ya, que me digan que en el pasado no me haya cuestionado o reclamado. La única persona que entiende completamente este proceso es quien lo está pasando. Es un camino donde la emoción sube y cuesta mantener la conciencia en alto. Nos ha costado. Mi amor, fe, esperanza, apoyo, amistad y admiración para quienes están en esto”, indicó.

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, pone un alto a la polémica

Tras toda la polémica que se suscitó por esta situación, Marcela Mistral se pronunció en redes sociales y aseguró que sus hijos no son obligados a generar contenido para redes sociales.

Asimismo, expresó que Poncho y Marcelo se llevan “pesado”, asegurando que su controversia le está quitando “foco” a lo verdaderamente importante.

“Ellos se llevan así de siempre, entre hombres. No es necesario desviar y desvirtuar la atención con tema que sin bien están en el foco por las circunstancias, bien o mal la jugada de estas casas ha sido dentro y fuera, va de la mano” Marcela Mistral

Para concluir, se solidarizó con Karina y su búsqueda por ser madre, pues ella también tuvo dificultades para concebir: “Mi total compresión porque yo también viví esos procesos para dar vida... así que el que se lleva se aguanta”, finalizó.

Si bien Karina o Poncho de Nigris no se han pronunciado ante lo dicho por Marcela Mistral, muchos creen que su mensaje finalizará este conflicto.

Marcela Mistral defiende a Poncho de Nigris / IG: @musamistral