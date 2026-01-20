María Chacón muere en ‘Papás por siempre': ¿Quién mató a Lichita en la telenovela?

La secuela de Papás por conveniencia:“Papás por siempre”, inició transmisiones sin uno de los personajes más queridos: “Lichita”, interpretado por María Chacón.

La ausencia sorprendió a los seguidores de la telenovela, especialmente después que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la primera temporada en 2024.

Sin embargo, en la telenovela no se había revelado que es lo que realmente había pasado con Lichita, por lo cual esto desató especulaciones sobre si este personaje habría muerto de verdad o volvería para sorprender a los televidentes.

¿Por qué María Chacón no estuvo en Papás por siempre?

Aunque habían surgido rumores de que Rosy Ocampo ya no quería trabajar con ella porque presuntamente era “insoportable”, fue Miguel Martínez, quien aclaró en el podcast ‘El chismerio’ la verdad sobre la ausencia de María Chacón.

De acuerdo con Miguel Martínez, María Chacón ya tenía contemplada la grabación de una película por lo cual no pudo acomodar sus agendas para poder estar en esta secuela.

“Me estaban pagando más y la corrí” (risas). “No es cierto, de hecho les contaré algo muy bonito. El día de la presentación a prensa, María Chacón, desde Asia, me habló para desearnos lo mejor. A ella le hubiera encantado estar acá. Ella no salió mal con Rosy ni con el proyecto. Lo que pasa es que cuando nos hablaron de la segunda temporada —que fue meses después de terminar la primera parte—, pues la verdad, cuando uno termina un proyecto ya está buscando el siguiente”, comentó Miguel Martínez.

“No todos los actores tienen la misma suerte, a veces te quedas sin trabajo por meses. Cuando nos sale un proyecto, en chinga lo agarramos, y si es un buen proyecto, con más razón. María, me parece, cuando le hablaron para esto, ya estaba por empezar una película, y no la culpo. Si yo estuviera en su lugar y me llamaran para algo de cine, yo también diría que sí”, finalizó.

¿Cómo murió Lichita en Papás por siempre?

A pocas semanas de que termine “Papás por siempre”, finalmente se reveló que Lichita murió en la historia. Pero no solo eso: su personaje fue asesinado, lo que sorprendió a sus fans.

Tras divorciarse de Chano, Lichita inicia un romance con Facundo, quien le debía dinero al ‘Chacal’. Al no recibir su pago, ‘el Chacal’ amenaza a Facundo con hacerle daño a Lichita. Tristemente, Facundo no logra conseguir el dinero y, en una escena devastadora en la calle ‘el Chacal’ dispara a Lichita.

La muerte ocurre en manos de Facundo, ‘el Chacal’ también le dispara, y Facundo corre para esquivar las balas, dejando a Lichita sola en el piso entre decenas de personas. Como nadie conocía el romance entre ellos, ni Lichita ni Facundo lo habían revelado, nadie entendía la razón detrás del asesinato de su personaje, hasta que Facundo le confiesa a Chano lo que realmente le pasó al personaje de María Chacón.

Lichita es asesinada por ‘el Chacal’ en Papás por siempre / Captura de pantalla

¿Cuándo termina Papás por siempre?

La telenovela “Papás por siempre”, producción de Rosy Ocampo, se acerca a su gran final. La historia, que ha mantenido al público al pendiente de las vidas de sus personajes, entra en sus últimas semanas al aire.

El elenco cuenta con nombres destacados como Ariadne Díaz, José Ron, Miguel Martínez, María Perroni, Martín Rica y Daniela Luján, entre otros talentos que han dado vida a los personajes que conquistaron a la audiencia.

De acuerdo con información de Las estrellas, la producción, que tiene un total de 82 episodios, concluirá transmisiones el domingo 1 de febrero a las 7:00 p.m. por el mismo canal.

Los fans podrán despedirse de la telenovela en una emotiva entrega que promete cerrar con broche de oro las historias de sus protagonistas.

