María Raquenel enfrenta una demanda en EU y no tiene miedo: “Tengo la conciencia tranquila”

En un momento agridulce de su vida, María Raquenel (antes Mary Boquitas) se prepara para enfrentar la demanda que tiene en su contra en Estados Unidos: “Estoy preparada. No tengo defensa. Estoy estudiando un poco de leyes para poder defenderme. No tengo miedo. Tengo de mi lado la verdad. Con eso me basta. Me estoy preparando en el inglés, porque, aunque vivo acá, no es perfecto. Y creo que es bueno estar al 100. En enero veremos qué pasa. Pero estoy tranquila. Acepto mis errores y responsabilidades. Estoy en manos de Dios, porque ahorita no puedo hacer nada”.

Por otro lado, hace una semana terminó la segunda temporada de su pódcast En boca cerrada, que fue escuchado por miles de personas. Este generó mucha empatía de parte del público, que pudo ver a una María Raquenel manipulada por Sergio Andrade desde los 14 años. En el pódcast narra su paso por las peores cárceles de Brasil, la prisión de Chihuahua, el proceso de desapego hacia Sergio y Gloria, las manos amigas que la apoyaron en esos momentos y su reinvención para asumir su libertad.

En entrevista exclusiva con TVNotas, expresó su agradecimiento por el recibimiento que tuvo la segunda temporada: “Estoy agradecida por el éxito tan inesperado. Aunque se habló de momentos dolorosos e incómodos, recordarlos valió la pena. Todo ha sumado a un proceso de catarsis, de sanación, de reconocer los errores y la responsabilidad de uno. Y de reinvención. No fue fácil”.

María Raquenel habla de su historia con Gloria Trevi y Sergio Andrade en el podcast, ‘En Boca Cerrada’. / Instagram/ TV Notas

Recordar momentos tan duros no fue fácil.

“Como dice la canción del pódcast: ‘dicen que recordar es volver a vivir, cómo pude aguantar todo lo que sufri’. Tenía recuerdos, experiencias, pero estaban en un lugar muy hondo de mi ser y de mi cabeza. Al estar sentada narrando recordé cosas. Lo que me cuestioné fue: '¿Cómo pude? ¿Cómo lo permití? ¿Cómo acepté esa agresión y violencia en mi contra?’. Fue muy complicado”. María Raquenel

Le preguntamos si después de todo lo vivido se quedó con ganas de pedir perdón o de que se lo pidieran. Nos dijo: “A veces sí me faltó pedir perdón y perdonarme. Es muy sano y sabio cerrar los ciclos. Yo lo hice hace mucho tiempo. A través de Dios he hecho una sanación muy padre. El perdón que más trabajo me costó otorgar fue a mí misma. Permití muchísimo. No sabía lo que era el amor propio. No conocía la palabra ‘autoestima’. Hay personas que están igual que yo. Hubo momentos que me veía al espejo y no toleraba lo que veía. Decía: ‘cómo es posible que no me reconozca’. Ahora me siento feliz con lo que soy”.

María tuvo que irse fuera del país pues se le negaron las oportunidades. Con este pódcast volvió a reconectar con el público mexicano y podría regresar a trabajar:

“Me hubiera encantado seguir trabajando, pero no se dio. Gracias a Dios acá se me abrieron posibilidades. Estoy en Los Ángeles. Nunca digo que no. Gracias al pódcast tuvimos una aceptación inimaginable. Espero que se den las oportunidades”. María Raquenel

También le preguntamos si está vetada por las televisoras. Entre risas contestó: “No sé, pero así lo voy a dejar (ríe). Espero y pueda ir a todos lados. Pero la palabra ‘vetada’ ha cambiado. Cuando las puertas se cierran es porque se abren otras mucho mejores”.

Su canción A contratiempo volvió a sonar en la radio y en redes casi 30 años después: “Me emociona que la gente la recuerde y la pida. Jamás me imaginé que volvería a sonar esa canción. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Yo digo que no soy Mary Boquitas. Gracias a esa canción tengo seguidores desde aquel tiempo. Tuve una carrera de cantante de tres meses solamente. Esta canción marcó mucho y sigue marcando. Y ahora más. No me esperaba que la canción se volviera viral y que la gente conectara. Me emocionó muchísimo. A lo mejor grabo una nueva versión. Estoy viviendo algo que esperé desde hace mucho tiempo. Todo lo que yo pasé no fue por mi profesión o por querer tener una carrera. Me casé con amor. Había congelado en mi cerebro que nunca me darían la oportunidad de ser cantante, porque así me lo había dicho Sergio Andrade, y punto. Pero cada vez que pisaba un escenario me sentía especial. No lo podía evitar. Me tomó tiempo ser una persona valiente, dejar de tener miedo y aceptar las cosas. Y así como das, porque he dado mucho, apenas estoy recibiendo todo lo que he dado”.

Para finalizar, le preguntamos si quería mandarle un mensaje a Gloria Trevi, que también acaba de presentar su bioserie. Así contestó:

“Yo estoy en otras cosas. Enfocada en mí. En mi vida personal. Estoy feliz con mi familia. Con mi esposo. No tengo más que decir a nadie”, concluyó. María Raquenel





