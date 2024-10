Mario Bezares es contratado por agencia que corrió a Ricardo Peralta cuando estaba en LCDLFMX

El revuelo que generó La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar. Tras su triunfo en el reality, Mario Bezares, de 65 años, ha visto cómo su carrera toma un nuevo rumbo.

A menos de una semana de abandonar la casa más famosa de México, el conductor ha firmado un contrato con Epik Talent Industry, la misma agencia que representó a Ricardo Peralta.

Ve:Pepe Aguilar dice entono burlón que la relación entre Ángela y Nodal es una “cosa desagradable”

Mario Bezares ya es talento de la agencia que corrió a Ricardo Peralta

El triunfo de Mario Bezares en La Casa de los Famosos es solo el inicio de una nueva etapa llena de oportunidades. Productores de renombre, como Alejandro Gou, ya han puesto sus ojos en él para proyectos ambiciosos como la obra de teatro ‘La señora presidenta’. Sin duda, el futuro artístico de Bezares se vislumbra brillante.

Sobre su saturada agenda ya hay una agencia que lo respaldaría y es nada más y nada menos que de Epik Talent Industry, misma agencia que le dio cobijo a Arath de la Torre mientras se encontraba dentro del reality.

Cabe destacar que es la misma agencia que emitió un comunicado sobre el desafortunado discurso de Ricardo Peralta tras acusar a Arath de la Torre de “homofóbico” en un posicionamiento dentro del reality.

En el comunicado señalaba que las diferencias con la empresa serían abordadas en persona con Ricardo una vez que saliera de La casa. Sin embargo, quitaron su contacto de su directorio.

Epik Talent Industry emitió un comunicado en donde desaprueba las declaraciones del youtuber



Lee: LCDLFMX: Galilea Montijo pone condiciones para participar en una nueva temporada ¿le llegarán al precio?

¿Qué le dijo Ricardo Peralta a Arath de la Torre?

La cuarta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’ causó revuelo en redes sociales, principalmente, por el enfrentamiento entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta. Durante el posicionamiento, el influencer acusó al conductor de “despreciarlo” por su orientación.

Ricardo Peralta “Vengo a explicarte la expresión de género, que va ligada a la identidad de género. Mi género es no binario, eso quiere decir que no es ni mujer ni hombre. La expresión de género responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos... Tampoco te deseo éxito en esta casa, y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que esto es muy fuerte para mí, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”.

Mira: La Bebeshita quedó fuera de Las estrellas bailan en Hoy por una poderosa razón

Aunque Ricardo no quería escuchar la réplica de Arath, Galilea Montijo le indicó que, por respeto al público, debía escuchar lo que el conductor tenía que responder.

Arath le respondió: “Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi mayor inspiración. Mis respetos para ti, no juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Yo te respeto y te he respetado siempre; incluso siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris, y mis respetos para ti y para toda tu comunidad, y lo he demostrado durante todo el tiempo... No juegues así, yo siempre te he extendido mi mano en todo sentido... con todo gusto, a pesar de lo que me hayas dicho y a pesar de que tú trates de voltear a toda esa comunidad tan hermosa... y teniendo un pariente tan cercano como un hermano, jamás le faltaría el respeto a nadie. Y si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género... Y te voy a decir una cosa con todo respeto, no eres Wendy Guevara, Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia porque esa historia ya se contó”.

Tras ese posicionamiento,la asociación civil Círculo Diverso señaló a Ricardo Peralta por minimizar las experiencias de la comunidad LGBTIQ+, al tratar con ligereza temas sensibles como la homofob14 y discriminación. En respuesta a esta controversia, la agencia Epik Talent Industry también se desvinculó de las declaraciones de Ricardo peralta.