Maripily Rivera confirma ruptura con su novio: “Soltera estoy mejor”

A finales de julio, Maripily Rivera compartió emocionada en redes sociales su romance con Clovis Graciano, un experto en fitness brasileño que previamente había sido su pareja. Sin embargo, el domingo pasado, la ganadora de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo anunció en sus redes que su relación con había llegado a su fin.

Aunque parecía que su historia de amor avanzaba hacia un futuro prometedor, Maripily sorprendió a muchos al confirmar la ruptura a través de sus redes sociales.

“Soltera estoy mejor. A esta edad, solo me estoy enfocando en el gimnasio, mi salud mental y mi progreso personal”, escribió Maripily en Instagram, red en la que también eliminó las fotos en las que aparecía junto a Clovis.

Maripily Rivera dentro de La casa de los famosos / Telemundo

Maripily asegura que está enfocada en su trabajo

En respuesta a un comentario en uno de sus posts, Maripily le explicó a un seguidor: “Tengo mucho trabajo encima y mi tiempo es muy limitado. Debo aprovechar estas oportunidades en mi vida y enfocarme”.

Una seguidora expresó su tristeza por la ruptura, escribiendo: “Hacían una bonita pareja, qué triste que se dejaron. Pero lo importante es que estés feliz y enfocada en lo tuyo”.

¿Maripily tenía planes de boda con su ahora ex?

A finales de agosto, Maripily reveló que tenía planes de boda con Graciano. “Lo hemos hablado ya. Creo que nosotros no tenemos que esperar porque llevamos siete años conociéndonos. Desde que retomamos la relación hace un año, hemos querido casarnos y lo vamos a hacer”, comentó en ese momento.

El romance entre Maripily y Clovis comenzó cuando él, en sus inicios como modelo, la conoció en un gimnasio de Miami.

“Recuerdo que mi amigo me llevó a ese gimnasio porque había mucha gente del medio. Ella estaba allí con amigas y me llamó la atención. No sabía quién era, pero le pedí una foto y así empezó todo”, relató Clovis en una entrevista con la revista People en Español.

Redes sociales

Clovis destacó su admiración por Maripily: “Nos gustamos muchísimo. Me encanta estar con ella y ella me trata muy bien, como un rey porque ella es mi reina. Hay muchas cosas que me encantan de ella: su independencia, su pasión, su carácter, su belleza, su forma de ser, su familia. Nadie es perfecto, pero me encanta todo lo que ella es”.

