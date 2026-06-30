Marta Guzmán habla del cáncer de mama que le diagnosticaron años atrás: “No me han dicho que estoy en remisión...”

La conductora Marta Guzmán, de 52 años, quien padeció cáncer hace unos años y se sometió recientemente a una prueba para descartarlo, se encuentra cada día más recuperada tras haber enfrentado el cáncer de mama que le fue detectado hace cuatro años. Gracias a un diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado, hoy celebra una nueva etapa en su vida.

¿Cuál es el estado de salud de Marta Guzmán tras superar el cáncer de mama?

En entrevista, Marta nos compartió que continúa bajo supervisión médica. “Mis 3 doctoras no me han dicho que estoy en remisión. Sigo en tratamiento, y ya llevo cuatro años sin esta enfermedad, gracias al estudio, este PET (tomografía por emisión de positrones), que le hacen al tumor. Hay muchos factores que te avisan si puedes o no tener, y de acuerdo con eso es el siguiente paso. Por eso, tomo esta pastilla diaria y nada más”.

En 2022 se dejó ver sin la peluca oncológica que usaba, así ha sido su lucha / Luis Pérez y redes sociales

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¿Qué tratamiento sigue Marta Guzmán cuatro años después del cáncer de mama?

La periodista comentó que su tratamiento continuará hasta 2027. “Hace cuatro años tuve cáncer de mama y me operaron antes del tratamiento. Me sometí a quimios y radioterapias. Y seguiré 2 años más con un procedimiento que se llama terapia hormonal, que consiste en suprimir las hormonas, porque mi tumor tenía receptores hormonales. Sigo con mis chequeos. Dicen que entre más tiempo pases sin cáncer, es más difícil que regrese. Por eso estamos en este proceso.”

Explicó que se realiza varios estudios al año: “Uno es nuclear y algo caro. Entonces, a mucha gente como que le da miedo. Y, por lo menos, me estoy haciendo mastografía y ultrasonido”.

Tras este tratamiento, Marta se ve muy bien y recuperada físicamente. “Ya no soy tan todoterreno, porque ya me truenen las rodillas, pero no es por las quimios. Me siento bien. De repente sí amanezco con la mano adormecida, pero al pasar el día se me quita. No ha sido nada insoportable que me impida hacer mi vida normal.

“Nadie sabe qué pasará mañana. Si antes gozaba la vida, ahora más. Estoy donde quiero estar ”. Marta Guzmán

Afortunadamente, con este proceso que lleva no ha tenido ningún tipo de secuelas. “Con las quimios se me cayó el pelo, las pestañas. Sí siento que tengo poco pelo, pero más delgado. Nada que el maquillaje no cubra, ni que me afecte más lo que debería.

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¿Qué aprendió Marta Guzmán durante su lucha contra el cáncer de mama?

Señaló que está bien mostrar lo vulnerable que se es ante este tipo de enfermedades. “Por supuesto que se vale que llores, y hay gente que dice que no quiere seguir el tratamiento; sin embargo, todo se debe respetar. Yo me puse en manos de mis doctoras e hice las cosas al pie de la letra. Me agarré de sus manos. Eso me dio seguridad. Te ayuda a relajarte y a sentirte mejor.

La presentadora de televisión vivió altibajos. “Hay gente que la pasa mal con las quimios o las radios. Había días malos en que ni siquiera me podía parar de la cama y aun así tenía que hacerlo para ir a trabajar. Por eso me tomo la pastilla una vez al día. Lo hago por las noches”.

Aseguró que no ha cambiado sus hábitos alimentarios. “Mi doctora me dijo: ‘Prefiero que hagas ejercicio o una dieta’. Las harinas y el azúcar nos gustan a todos. Muchos dicen que eso les hace daños a las personas con cáncer; sin embargo, eso no se sabe a ciencia cierta. Con que no consumas cosas que no son buenas para tu cuerpo. Nunca hice dieta y ejercicio. Soy floja para eso”.

Para Guzmán, todos los días son una lucha contra esta enfermedad, es por ello que dice disfrutar la vida al máximo. También refirió si ya tiene testamento:

“Ya está todo arreglado, y no heredar broncas, porque si no les vas a dejar una fortuna a tus hijos, que no sean problemas, así debería ser, sin importar la edad, no esperarte a que estés enfermo o tengas algo delicado”. Marta Guzmán

Finalmente, nos cuenta cómo va en lo profesional. “A mi pódcast, que es mi mayor proyecto, le cambiamos el nombre (antes se llamaba SinCuenta) y lo retomamos. Le dimos una lavada y planchada. Se llama ¿Qué dices? Nos juntamos 3 amigas, platicamos de todo y nos disfrutamos”.

Con Dalilah Polanco y Joanna Vega-Biestro conduce el pódcast ¿Qué dices?, que antes se llamaba SinCuenta / Luis Pérez y redes sociales

¿Cómo ha sido la lucha contra el cáncer de mama de Marta Guzmán?

A finales de 2021 le detectaron cáncer de mama , pero gracias a que fue en etapa temprana se sometió a quimios y radios, y ya tiene 4 años libre de esta enfermedad.

, pero gracias a que fue en etapa temprana se sometió a quimios y radios, y La conductora solamente está realizándose sus revisiones cada año y se toma una pastilla por las noches a diario, hasta dentro de 2 años, pero aún no está en remisión.

Durante el proceso de las quimios, solo se le cayeron el pelo y las cejas. Afortunadamente, tras este tiempo ya tiene nuevo cabello y hace su vida de lo más normal.

¿Quién es Marta, comunicadora y presentadora de televisión?

En 1994 incursionó en los medios dando el clima en Eco .

. En 1997 se cambió a la fuente de espectáculos como reportera .

como . Al mismo tiempo daba el clima en la radio, en Cúpula empresarial .

. Estuvo en el programa Duro y directo . Entró al matutino Hoy y condujo el segmento Que todo México se entere .

. Entró al matutino y condujo el segmento . En 2002 dio el clima en el programa En contraste , de Adela Micha, y 2 años más tarde, en Primero noticias . En 2012 brincó a Matutino express . En 2015 se fue a Televisión Mexiquense a conducir De buenas . Trabajó en los programas ¿Qué hay de comer? y ¡Qué chulada!

, de Adela Micha, y 2 años más tarde, en . En 2012 brincó a . En 2015 se fue a Televisión Mexiquense a conducir . Trabajó en los programas y Actualmente está en el pódcast ¿Qué dices?

¿Qué hay que saber sobre el cáncer de mama?

El cáncer de mama

Puede detectarse por algún bulto extraño en la mama o en la axila , cambios de tamaño, forma y textura del seno, o líquido en el pezón.

, cambios de tamaño, forma y textura del seno, o líquido en el pezón. Algunos estudios para detectarlo son: mamografía, ultrasonido, biopsia y tomografía .

. Algunos tratamientos son: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Fuente: medlineplus.gov

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