Martín Ricca se besa en el escenario con Brissia, Daniela Lujan no soportó y le reclama por celos

Durante el concierto ‘2000’s x siempre’, Martín Ricca, el cantante, fue el protagonista de un momento romántico junto a una de sus compañeras frente a una multitud de seguidores. La apasionada escena generó una gran emoción entre los espectadores, así como entre los demás participantes del espectáculo, cuyas reacciones evidenciaron su sorpresa.

Los artistas estaban cantando una canción romántica y no pudieron resistirse a besarse, a pesar de estar rodeados por una multitud, un momento que llenó de emoción al público, que no esperaba este beso en el escenario.

Martín Ricca posando sentado. / TikTok

Martin Ricca y Brissia se dan apasionado beso en pleno concierto

Brissia y Martín Ricca se besan en concierto / Captura de pantalla

En su actuación más reciente en el estado de Puebla el pasado fin de semana, los artistas estaban interpretando la canción ‘Si no estás conmigo’ de José Luis y Cynthia. Al parecer, la letra los puso en una situación incómoda, ya que sugiere el deseo de dos personas de estar juntas a pesar de alguna dificultad que lo impide.

Antes de concluir su actuación, Martín y Brissia se acercaron gradualmente, hasta que él la tomó por la cintura y le dio un beso apasionado que, aunque breve, logró transmitir intensidad en el escenario

Daniela Luja le reclama desde el backstage

En redes se viralizó un video en el cual, Daniela Luján se pone celosa de este beso y le aplaude sarcásticamente a Martín Ricca tras besar a Brissia en el escenario.

“Bravo Martín, Bravo, creo que ya terminamos nosotros por lo que entiendo”, dijo Daniela Lujan a Martín Ricca,

El actor y cantante argentino que fue la pareja de Daniela Luján en la telenovela infantil ‘El diario de Daniela’, de inmediato abrazó a Daniela y le dijo “no, no, no me vas a dejar por esto, por favor”.

¿Fue un beso real?

“Ocurrió todo papi, nos comimos la boca con Bri, fue actuado meramente, Bri es una gran artista”, expresó Martín Ricca en el video, cuando lo cuestionan sobre el beso con la exparticipante de ‘Código fama’.

“Todo es compañerismo y dramatización”, reiteró Brissia para confirmar que todo era una bruma.

“La gente quería drama y ahí lo tienen”, expresó Martín Ricca, sobre el beso con el cual quisieron subirle el nivel a su show y darle un poco más de emoción para complacer a sus fans.

Lo mismo con Daniela Luján, pues la actriz y cantante se encuentra comprometida como el actor Mario Alberto Monroy y tiene una linda amistad con Martín Ricca.