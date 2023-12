Maryfer Centeno asegura que “el Wencola sí fue real” tras declaraciones de Wendy sobre Nicola Porcella

Sin duda alguna, uno de los temas que más dio de qué hablar durante la emisión de La casa de los famosos México fue la gran química entre Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes ganaron el segundo y primer lugar del reality, respectivamente.

Aunque los fans esperaban que las celebridades comenzaran una relación al término del show, esto no pasó y ambos simplemente quedaron como buenos amigos. No obstante, algunas interacciones como el beso que se dieron en el Flow Fest han reavivado la fe entre los fans de un posible romance.

Si bien en reiteradas ocasiones han dicho que solo los une la amistad, hace poco la influencer admitió que sí se sintió atraída por el peruano e incluso llegó a pensar en proponerle que fueran novios cuando el reality terminara.

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio él, Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas. La estoy cag* porque esto es un juego. Muchos de aquí no nos vamos a ver. Cada uno va a tomar su camino” Wendy Guevara en entrevista con Yordi Rosado

Te podría interesar: Wendy Guevara estaría triste porque Nicola se fue de vacaciones y no la llevó: “Nunca se lo voy a perdonar”

Sin embargo, la también presentadora decidió detener sus emociones y ser una buena amiga para el actor, pues era consciente de que estaba en “un juego” y no podía dejarse llevar por lo que sentía.

“Yo me imaginé eso. Yo con el Nico. Me imaginé todo, pero dije: ‘No, tengo que poner un alto’. Nadie se fija en lo que yo sentía, esa fue mi manera de cuidarme. Él es buena onda. Es buen chavo. Lo está tomando a juego. Yo también, pero no sé qué me estaba pasando”, puntualizó.

Wendy Guevara tuvo que detener sus sentimientos para seguir enfocada en el juego / Twitter

Maryfer Centeno analiza las declaraciones de Wendy Guevara

Tras las impactantes palabras de la Perdida, Maryfer Centeno se dio a la tarea de hacer un profundo analisis al lenguaje corporal de la creadora de contenido y concluyó en que el famoso Wencola sí fue real.

“Todo el tiempo hace contacto visual con Yordi. Se lo toma muy en serio. O sea, sí se estaba enamorando de Nicola”, expresó a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la grafóloga, Wendy se mostró apenada y sonreía en ciertos momentos, lo que es un claro signo de nerviosismo ligado al enamoramiento. Además de que su tono de voz cambia cuando hablaba de Nicola.

No te pierdas: Wendy Guevara se le declara a Nicola Porcella en pleno show ¡El ship es real!

“La risa nerviosa como cuando estás enamorado. ¿Notaron que hasta el tono de voz, que es el 35% de la comunicación, es más suavecito, más despacito?” Maryfer Centeno

Para finalizar, señaló que la estrella de internet fue muy congruente en sus palabras y acciones, lo que permite confirmar que el “‘Wencola’ fue verdadero. Fue auténtico”.

Cabe destacar que Nicola Porcella no se ha pronunciado ante las declaraciones románticas de Wendy Guevara. No obstante, en varias ocasiones ha dejado en claro que solo la aprecia como una gran amiga.

Nicola no se ha pronunciado sobre lo dicho por Wendy / Instagram: @nicolaporcella12

Te recomendamos: Wendy Guevara se da tremendo beso con Nicola Porcella en el Flow Fest ¿Amigos o son pareja?