Marysol Sosa y Anel Noreña, ¡ya hubo acercamiento! ¿Reconciliación?

En la edición de TVNotas del 30 de septiembre de 2023 te platicamos acerca del distanciamiento que existe entre Marysol Sosa y Anel (hija y exesposa de José José). Marysol ha dicho que su mamá es un familiar más y no parte de su núcleo.

Y es que un amigo de la familia rompió el silencio y nos dijo que el problema viene de años atrás. Según nos platicó, tiene que ver con la forma en cómo Anel ha sido con sus hijos y porque a Marysol no le parecen muchas cosas que ha hecho.

Incluso nos contó que Anel no acepta al marido de su hija y tiene favoritismo con José Joel y señaló que últimamente quería sacar provecho de los proyectos de su hija.

Sara Sosa compartió que no está de acuerdo en que Anel no permita a Marysol usar el nombre de José José. / Facebook: Anel Noreña

No te pierdas: De Anel Sosa y Marysol, tenemos los verdaderos motivos del pleito: “Viene de muchos años atrás”

Por su parte, Marysol Sosa contó a TVNotas que no estaba de acuerdo con que su madre, Anel Noreña, hiciera público su conflicto y aclaró que no habría un acercamiento ni una charla hasta que no cambiarán las formas.

Después de varios dimes y diretes, Anel confirmó, en el programa Hoy, que hubo un buen acercamiento entre ambas. No obstante, no habría una reconciliación puntual.

¿Marysol Sosa descarta reconciliación con Anel Noreña?

Ahora, en un encuentro con la prensa, Marysol Sosa volvió a tocar el polémico tema de su actual relación con su madre y confirmó que, nuevamente, existió un acercamiento entre ellas.

José Joel destacó que Marysol Sosa está enfocada en su familia. / Instagram: @marysol_sosa

Te puede interesar: Anel Noreña confirma acercamiento con Marysol Sosa y la defiende en su faceta de cantante

“No, mi amor. Ahorita no (hay reconciliación). A mí me dijo ella del viaje que tuvieron ahorita para las fiestas y todo eso y yo me quedé aquí, tuve otro tipo de actividades. Hasta ahí sé. Fuera del ‘Dios te bendiga’, ‘Todo muy bien’, ‘Bendiciones, feliz Navidad’, le mandamos un detalle ahorita para el regreso de su viaje y así”. Marysol Sosa

Agregó: “Tampoco estoy yo ahorita para dar fecha al respecto (reconciliación), porque tengo mi vida, porque sé que ella también la tiene y porque cada quien sabe qué pasó y todo lo demás... Vivo muy agradecida por tener al día de hoy lo que tengo, por ser quien soy. Yo creo que en la vida de todas las personas, pues tienes que tomar decisiones”.

Así lo dijo Marysol Sosa:

Te puede interesar: Marysol Sosa habla del conflicto con Anel: “en el momento en que las formas cambien, podremos platicar”

Sin más, la cantante dejó claro que se encuentra plena con la vida que lleva, por lo que no podría asegurar una reconciliación con su madre, tras los conflictos que han venido arrastrando.

Al momento, Anel Sosa no se ha pronunciado a las declaraciones de su hija, quien dio a entender que no estaría en búsqueda de reconciliarse con ella.