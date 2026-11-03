Mauricio Castillo emprende un nuevo negocio relacionado con su lado artístico, ¿anuncia su retiro en la farándula?
El actor y comediante, Mauricio Castillo, está explorando una nueva faceta que le apasiona, ¿de qué se trata? Todos los detalles este martes de TVNotas.
Se sabe que, desde los 8 años, el actor Mauricio Castillo dedica parte de su tiempo a ser artista plástico, una profesión que lo ayudó en su proceso de rehabilitación, por el alcoholismo que vivió en el pasado. Además, hace unos días inauguró su línea de ropa. Al ver que se ha enfocado más en ambos negocios, le preguntamos si está anunciando su retiro de la televisión, a lo que respondió: “Supongo que sí. Eventualmente lo dejaré de hacer. Todo dependerá de las ofertas que me haga la televisión. La verdad, no me preocupa”.
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Mauricio Castillo revela, ¿ahora es pintor o actor?
Reveló si ha sido complicado su camino como pintor. “Soy una persona pública y es distinto. A los personajes públicos, como yo, es fácil que les digan: ‘Claro, antes era actor y ahora pinta’. La verdad es que ha sido al revés. Soy el pintor que actuó. Nunca he dejado de pintar. Sin embargo, es complicado nadar contracorriente. La gente quiere que los convenza de que soy artista plástico”.
Contestó a las personas que creen que pintar no es una profesión rentable. “En los resultados se ve, no solo en la línea de ropa. Afortunadamente, he tenido buenas ventas este año (con sus cuadros), más que años anteriores. He vendido bastante bien. Se puede vivir de esto”
“He hecho cuadros de una oreja o una concha y se han vendido muy bien”
Reiteró que pintar se ha vuelto terapéutico para él. “La terapia la he hecho hace muchísimo tiempo. Solo que ahora, desde hace 2 años y medio, es más efectiva. Ha sido completamente distinto. La familia y los amigos son básicos en este proceso. Aunque la rehabilitación en la ocupación e muy importante”.
Con su talento artístico Mauricio ha aprendido a disfrutar su soledad. “No puede haber mejor ocupación que algo que te gusta. Cuando pinto, me transformo en otra persona. Es más, me levanto y está mi taller. A veces ni me baño y me pongo a dibujar. Me quedo hasta las 2 o 3 de la mañana pintando. Me gusta hacerlo solo, porque es una actividad muy solitaria. Es un momento demasiado personal. Lo más padre es que, de 2 años y medio para acá, he sido más productivo que en los 10 años anteriores”.
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Mauricio Castillo más feliz que nunca en su vida personal
Le cuestionamos a Mauricio Castillo si no tiene la tentación de probar un poquito de alcohol, cuando está en alguna fiesta, y nos dijo: “He estado en fiestas donde hay chupe hasta el cansancio y no me dan ganas de nada. No tengo ni una sola tentación. Es más, cuando paso por la parte del alcohol, me dan náuseas. Hay personas que sustituyen el alcohol con el cigarro o la comida, por aquello de suplir una sustancia con otra. Eso es bastante común en los adictos. Yo no lo suplí con nada. Toqué fondo al grado de terminar tirado en la calle. Estoy dispuesto a ayudar a quien lo necesite”.
Finalmente, con respecto a los temas de pareja respondió tajantemente: “Me encuentro muy bien. Estoy acompañado siempre. Gracias”.
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