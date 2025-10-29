¡Mauricio Castillo se casó con la exnovia de su mejor amigo! Así contó el polémico romance que terminó en boda

Mauricio Castillo no se guardó nada en nuestro martes de TVNotas. Además de destapar los ataques que vivió por parte de Manola Diez en ‘Otro rollo’, a quien incluso acusó de necesitar terapia, ahora el conductor en un programa de televisión soltó una bomba que dejó a todos helados: ¡se casó con la exnovia de su mejor amigo! La historia incluye traición, reencuentros, hijos y un giro inesperado. ¡Te contamos todo lo que reveló!

Mauricio Castillo recordó su experiencia al trabajar con Manola Díez. Te contamos todos los detalles. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Quién es la mujer que enamoró a Mauricio Castillo y era novia de su mejor amigo?

Durante una charla en el programa ‘Miembros al aire’, Mauricio Castillo, exconductor de ‘Otro rollo’, abrió su corazón y confesó que en el pasado estuvo profundamente enamorado de la novia de uno de sus mejores amigos. Aunque en ese momento no reveló el nombre del amigo, sí dejó claro que era alguien conocido en el medio artístico.

“Me gustaba mucho la novia de uno de mis mejores amigos. Me gustaba mucho, muy cabr*n… cuando me enteré que había tronado con mi cuate me esperé seis meses por decencia y por respeto, digamos al difunto. Le hablé por teléfono para invitarla a salir, me contestó y me dijo: ‘Es que ya tengo novio’”, relató Mauricio ante Facundo, Mau Nieto y Jean Duverguer.

Pero lo que parecía una historia sin futuro, terminó en boda. “Me casé con ella”, dijo Castillo, dejando a todos con la boca abierta.

¿Quién era el mejor amigo de Mauricio Castillo y cómo conoció a Marisa?

Aunque en ‘Miembros al aire’ no quiso decir el nombre del amigo, en otra entrevista sí lo reveló. Fue en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ donde Mauricio confesó que la mujer que lo flechó era novia de Arturo Ramírez, baterista del grupo de rock ‘Kerigma’.

“Era novia de Arturo Ramírez, es el baterista de ‘Kerigma’, que es este grupo de rock. Arturo y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace muchos años, y yo la conocí porque era su novia… Yo además conocía a la familia de Marisa. Estaba muy pegado a Arturo, él era músico, estuvimos juntos en una obra de teatro… Yo conocía a toda la familia”, compartió el conductor.

La historia parecía cerrada cuando Marisa le dijo que ya tenía novio, pero el destino tenía otros planes.

¿Cómo fue el reencuentro entre Mauricio Castillo y Marisa después de 10 años?

Pasaron diez años desde aquel primer intento fallido. Mauricio Castillo siguió con su vida, tuvo varias relaciones, pero ninguna terminó en matrimonio. Hasta que, en una coincidencia digna de película, se reencontró con Marisa en el cumpleaños de Arturo.

“Pasaron 10 años cuando me la volví a encontrar. En esos 10 años yo anduve con varias mujeres… no tuve hijos ni me casé. Con la última antes de que me casara con Marisa sí estuvimos a punto de casarnos, pero no. Yo terminé con esta mujer después de un viaje a Europa donde tuvimos demasiados problemas y dije: ‘Yo no puedo vivir con esta mujer’… Decidí terminar esa relación y algunos meses después, en una circunstancia curiosa, el cumpleaños de Arturo… me encuentro a Marisa después de 10 años de no verla”, relató.

Y el momento fue mágico: “Literal me tapan los ojos, volteo y me encuentro con Marisa… y fin de la historia o principio de la historia… Ese día hasta las 8 de la mañana nos quedamos despiertos platicando”.

Una semana después comenzaron a salir y ¡al año ya estaban casados!

Mauricio Castillo y Marisa



¿Qué pasó con Mauricio Castillo y Marisa tras casarse y tener hijos?

La historia de amor entre Mauricio Castillo y Marisa dio frutos: tuvieron dos hijos cuates que nacieron en 1996 y hoy tienen 29 años. Sin embargo, no todo fue color de rosa. La pareja se separó hace cuatro años debido a los problemas de adicciones que enfrentó el conductor.

Incluso a TVNotas Mauricio Castillo reveló que el año pasado fuera internado en una clínica de rehabilitación por sus problemas con la bebida que casi le cuestan la vida. “Volví a nacer. Tengo 1 año y 3 meses con mi nueva vida. Estoy encantado. Mucho más productivo que antes. Me siento en paz conmigo mismo, con mi familia. Soy más tolerante y tengo mejor salud mental y física”, aseguró y confesó que hasta el día de hoy aún va a terapia.

“De hecho, AA (Alcohólicos Anónimos) nunca acaba. Voy cada vez que puedo. Mientras más vayas, es mucho mejor. Puedes ir a cualquier lado de la República mexicana, entras, participas, escuchas y sigues el proceso de rehabilitación”. Mauricio Castillo

Aunque Mauricio no dio más detalles sobre su separación, sí dejó claro que Marisa fue una figura importante en su vida y que su historia juntos fue intensa, inesperada y llena de giros inesperados.