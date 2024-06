Mayela Laguna perdonaría a Alejandra Guzmán por despreciar a su hijo, pero con una condición

Los pleitos en la dinastía Pinal no terminan. Uno de los escándalos que envuelve a la famosa familia tiene que ver con Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Y es que la repentina separación de Luis Enrique de Mayela Laguna sorprendió a todos, pero más aún porque él reveló que el hijo que tuvieron juntos en realidad no es biológicamente suyo, por lo que actualmente están a la espera de una prueba de ADN a petición de Mayela ante las autoridades para demostrar que sí es su hijo.

En medio del escándalo fue Alejandra Guzmán, hermana de Luis Enrique, quien también sorprendió al sacar de su testamento al pequeño, tras enterarse de que supuestamente no está ligado con ella de manera consanguínea.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se separaron porque supuestamente él no es el papá de su hijo / Archivo TVNotas

Mayela Laguna arremete contra Alejandra Guzmán: “Ya no le tengo ningún respeto”

La ex de Luis Enrique está dispuesta a perdonar a Alejandra Guzmán. Así lo confesó en una reciente entrevista, luego de considerar que la cantante había despreciado a su hijo al no reconocerlo como parte de la familia Pinal y desheredarlo.

Sin embargo, Mayela no va a dejar que Alejandra Guzmán conviva con el pequeño debido a que cree que la famosa pudo haber mediado la situación y no lo hizo.

Mayela Laguna y Alejandra Guzmán tenían una buena relación, misma que se rompió porque habría engañado a Luis Enrique y su paternidad / Facebook: Mayela Laguna y Alejandra Guzmán

A pesar de perdonarla por ello, Mayela fue clara y dijo que ya no le tiene ningún respeto a Alejandra Guzmán, por lo que no dejaría que el pequeño vuelva a tener una convivencia con ella, una vez que se aclare el tema ante las autoridades con la próxima prueba de paternidad, de la que ella está segura qué será positiva, así que no quiere que su hijo tampoco le tenga un respeto.

“Perdonarla sí, pero que mi hijo vaya a convivir con ella, no. Porque ellos pudieron parar esto también y decirle ‘no hagas esta idi*tez’ y no lo hicieron. Entonces Alejandra después de querer tanto a mi hijo ya no le tengo ningún respeto y no quiero que mi hijo se lo tenga”.

Recordemos que por privacidad del menor, Mayela no ha querido revelar la fecha de la prueba de ADN, pero se adelantó que los resultados los dará a conocer en su canal de YouTube .

