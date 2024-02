Mayela Laguna revela que prepara denuncia contra el hospital que atendió a su hijo

Los problemas para Mayela Laguna continúan. Hace unos días su hijo fue hospitalizado de emergencia debido a que fue tenía sintomas delicados. El menor fue diagnosticado con rotavirus, por lo que estuvo varios días en un nosocomio.

En medio de ese episodio, Luis Enrique Guzmán asistió el pasado 21 de febrero para hacerse la prueba de ADN y con el objetivo de determinar si es o no el padre biológico del hijo de Mayela Laguna.

El hijo de Silvia Pinal comentó que su expareja está mintiendo sobre su paternidad y que había hecho que el pequeño estuviera hospitalizado solo para, supuestamente, obligarlo a realizarse este test.

Ahora, Mayela ofreció una entrevista para el programa Venga la alegría y ahí reveló que está preparando una nueva denuncia en contra del hospital que atendió a su hijo, ya que segun ella, el nosocomio le otorgó datos confidenciales del niño a la asistente de doña Silvia Pinal, Efigenia Ramos, luego de dar de alta al pequeño.

Laguna comentó que está muy molesta, pues según ella, Efigenia pidió documentos al hospital que no está autorizada de tener ni mostrar a ningún medio comunicación, ya que su pequeño es un menor de edad y debido está situación dijo que demandará al hospital.

Mayela Laguna

“Porque ella no tiene por qué salir a hablar de mi hijo, ya que ella no es su mamá, ya que ella no es su papá, ya que ella no es su tía, ya que ella no es nada de él. No tiene porque salir hablando de mi hijo, pero ya que mienta, diciendo, una, que enfermé a mi hijo y dos, que me hice idiota para no ir a la prueba, cuando ya había justificante, que ellos ya tenían, que ellos ya les había llegado por parte del juez seguramente, un justificante de que yo no iba a llegar y que todo me lo volteen, ya no lo voy a permitir”.