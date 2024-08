Mayela Laguna vs. Silvia Pinal: Filtran audio en el que ¿le deseó la muerte?

El lunes y martes se llevaron a cabo las pruebas necesarias para determinar si Luis Enrique Guzmán procrear con Mayela Laguna.

En medio de este proceso, se filtró un polémico audio en el que supuestamente Mayela Laguna habría deseado la muerte de Silvia Pinal con el fin de influir en el caso a su favor.

En el audio, difundido por ‘Chisme no like’, se escucharía a Mayela comentando a otra persona que si Silvia Pinal falleciera antes de la audiencia, Luis Enrique Guzmán no podría asistir, lo que la beneficiaría en el juicio sin necesidad de recurrir a pruebas biológicas.

Mayela Laguna se defiende las actitudes de su expareja Luis Enrique Guzmán / Instagram / DPM

¿Qué habría dicho Mayela Laguna sobre Silvia Pinal?

“Yo sé que la señora Pinal está muy enferma. Sería perfecto que muriera justo el día de la prueba”, se escucharía decir a Mayela en el audio. Luego la voz que supuestamente es de ella añade: “Siempre he pensado que la señora podría morir el día de la prueba, y así me salvaría porque si él no llega, yo gano”.

Mayela confirma que es su voz

Mayela Laguna aclara a ‘Sale el sol’ el polémico audio filtrado. Según explicó, se trata de una conversación telefónica de casi dos horas que mantuvo con una amiga, quien luego la traicionó al vender la grabación a un programa de espectáculos.

En una entrevista con el programa ‘Sale el sol’, Mayela afirmó que la llamada fue manipulada para que pareciera incriminatoria. “Una vez más confié en quien creía mi amiga, y terminó traicionándome”, lamentó.

Mayela también expresó su arrepentimiento por los comentarios que hizo sobre Silvia Pinal y su fallecimiento, pero dejó en claro que en ningún momento puso en duda que haya procreado con Luis Enrique. Aseguró que las declaraciones fueron sacadas de contexto y que se trataba de comentarios en tono de burla, que fueron editados para dañarla.

Luis Enrique Guzmán reacciona al audio

Tras la difusión del audio, Luis Enrique Guzmán reaccionó con indignación ante los supuestos comentarios de su ex, lamentando públicamente su relación con ella.

“Con comentarios como esos, te das cuenta del tipo de valores que tiene una persona... Me arrepiento de haber permitido que una persona tóxica entrara en mi vida y en mi familia”. Luis Enrique

Pese a su rechazo hacia Mayela, Luis Enrique reiteró que, aunque no cree haber procreado con ella, está dispuesto a asumir un rol importante en la vida del primogénito de Laguna: “El único afectado realmente es el niño. Yo estoy dispuesto a ser su padrino, ayudarlo y asegurarme de que no esté desamparado”.

