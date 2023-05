Michelle Rubalcava exhibe a Alex Kaffie tras salida de Sale el Sol: “la vida se las está cobrando”

El conductor Michelle Rubalcava lamentó que Alex Kaffie se “ofenda” por lo sucedido con Nacho Lozano.

Luego de que Alex Kaffie anunciara su renuncia de Sale el Sol por las exigencias de Nacho Lozano, Michelle Rubalcava le pide a su colega que “no se queje” de lo sucedido, pues le habría hecho lo mismo a otros conductores.

A través de redes sociales, Rubalcava sostuvo que Kaffie solo estaba pagando “el karma” por el maltrato que, aparentemente, les hizo a otros periodistas en su momento, por lo que le exigió que se quedara callado.

Incluso, recordó cuando, supuestamente, el propio presentador solicitó el apoyo de varios compañeros para que “sacaran” a Luis Magaña, exconductor de Imagen Televisión.

“¡KARMA! así que no te quejes, o ¿ya se te olvidó todas las que tú también les has hecho a otros? o de ¿cómo trataste de mal a @LUISMAGANAMEX en @heraldodemexico que hasta me pediste que nos uniéramos para que lo sacaran y que te dije que ESO NO SE HACÍA? ¿Se te olvidó?”, manifestó.

Michelle Rubalcava asegura que Alex Kaffie también trató mal a varios colegas / Twitter: @michrubalcava

Por si esto fuera poco, también precisó que era una “mala persona” y lamentó que se hiciera “el ofendido”, cuando había actuado igual “o peor” que Nacho Lozano.

“Es una muy mala persona y MAL COMPAÑERO, que no se haga el ofendido porque ha hecho peores, la vida se las está cobrando nada más”, dijo.

Como era de esperarse, la publicación de Rubalcava se llenó de comentarios divididos; si bien, algunos respaldaron su versión y se alegraron de la renuncia de Kaffie, otros aseguraron que solo se estaba “colgando de la situación” para hacerse publicidad.

Michelle Rubalcava sostiene que Alex Kaffie fue un “mal compañero”, por lo que no le queda “hacerse el ofendido” / Twitter: @michrubalcava

¿Qué pasó entre Michelle Rubalcava y Alex Kaffie?

En el pasado, Michelle Rubalcava y Alex Kaffie eran muy amigos, sin embargo, todo esto cambió cuando el propio Rubalcava aseguró que Kaffie “saboteó” su oportunidad de entrar a Hoy.

De acuerdo con el presentador, su examigo filtró la invitación que le hicieron para estar en el matutino de Televisa, lo que provocó que una famosa conductora de dicho programa se molestara y exigiera que no lo incluyeran.

En su momento, Michelle Rubalcava culpó a Alex Kaffie de sabotear su oportunidad de estar en Hoy / Facebook: Michelle Rubalcava TV

¿Por qué Alex Kaffie salió de Sale el Sol?

Luego de que Chisme No Like contará que Alex Kaffie fue suspendido de Imagen Televisión por balconear las exigencias de Nacho Lozano, el propio periodista subió un comunicado donde confirmaba esta información y anunciaba su renuncia a Sale el Sol.

“Tal amonestación ha terminado, sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado De Pisa y Corre a otro y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí”, manifestó.

El periodista rompió el silencio sobre su salida de Sale el Sol tras varias semanas de ausencia. / Instagra: @kaffievillano

