Muere Álvaro Pava, cantante de “Mil horas” y voz de la original Sonora dinamita

La música tropical está de luto. La sonora dinamita confirmó la muerte de Álvaro Pava, uno de los cantantes que dejó huella en la agrupación con temas que marcaron a toda una generación. La noticia provocó una ola de reacciones entre seguidores de la cumbia, quienes recordaron al artista por su inconfundible voz y por su participación en algunos de los éxitos más populares del grupo colombiano.

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¿Cómo se dio a conocer la muerte de Álvaro Pava, querido cantante de La sonora dinamita?

El cantante colombiano Álvaro Pava, reconocido por formar parte de La sonora dinamita durante la década de los 90, murió a los 65 años, según confirmó la propia agrupación en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer mediante un emotivo comunicado en el que los integrantes de la orquesta lamentaron la partida de quien fuera una de las voces más representativas de aquella etapa del grupo.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Álvaro Pava, quien fuera una de las voces originales de muchos éxitos de La sonora dinamita y formara parte de nuestra historia en los años 90. Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones. Descansa en paz, Álvaro. Tu voz será eterna”, escribió la agrupación.

Tras el anuncio, seguidores de Colombia, México y otros países comenzaron a compartir mensajes de despedida para el intérprete, cuyo legado permanece vivo en la música tropical.

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¿De qué murió Álvaro Pava y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

De acuerdo con la información difundida, Álvaro Pava permaneció varios días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos de Monterrey debido a una severa neumonía que complicó su estado de salud. Las complicaciones derivaron en un paro cardiorrespiratorio que finalmente provocó su fallecimiento, una noticia que tomó por sorpresa a sus admiradores y al mundo de la cumbia.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles homenajes, funerales o ceremonias de despedida para el cantante. Sin embargo, numerosos seguidores han comenzado a rendirle tributo en redes sociales recordando sus interpretaciones más emblemáticas.

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¿Quién fue Álvaro Pava, la voz detrás de varios éxitos de La sonora dinamita?

Álvaro Pava nació en Barranquilla, Colombia, y fue considerado una de las voces más importantes de la salsa y la cumbia durante las décadas de los 80 y 90. Su carrera comenzó como corista en la orquesta de Adolfo Echeverría. Más adelante se integró a agrupaciones como Los Titanes y colaboró con artistas de la talla de Fruko y sus Tesos, Joe Arroyo y La Verdad, Los Tupamaros, Latin Brothers y Pastor López.

Sin embargo, fue con La sonora dinamita donde alcanzó gran popularidad internacional gracias a canciones como:



“Mil horas”

“Pilar”

“Grito vagabundo”

“Despeinada”

“La suavecita”

“Dame tu mujer José”

“El vicio de tu boca”

“Qué importa la edad”

“La negra sabrosa”

Su voz también quedó inmortalizada en temas como “El pollo”, “Mi mujer se puso buena”, “Cumbia Pigmeo” y “Pintao el bigote”, canción que interpretó junto a Zoila Nieto.

Dentro de la historia de La sonora dinamita, Álvaro Pava formó parte de una generación de cantantes que ayudó a mantener vigente el legado de una agrupación fundada en 1960 y convertida con los años en uno de los máximos referentes de la cumbia colombiana.