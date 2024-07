¿Nicola le quiso regalar un Lamborghini a Bárbara Islas? Esto reveló Gala Montes

Gala Montes, actriz y presentadora reconocida por su trabajo en televisión, se ha unido al elenco de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Sin embargo, antes de su ingreso al popular reality show, Gala estuvo en el centro de una polémica que involucró tanto a su madre, Crista Montes, como a la actriz Bárbara Islas.

Gala Montes ha tenido una relación complicada con su madre, a quien acusa de haberla explotado desde que era niña. Este conflicto familiar ha sido un tema recurrente en su vida y, recientemente, Gala decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre sus experiencias personales. En medio de esta controversia, también sorprendió al público al revelar que había estado saliendo con Bárbara Islas en plena entrevista con Pablo Chagra.

Gala vio que Bárbara se incomodó / YouTube

En un principio, Gala Montes se mostró muy ilusionada con su relación con Bárbara Islas. Durante una transmisión en vivo, compartió su emoción por estar saliendo con la actriz. Sin embargo, esta ilusión se desvaneció rápidamente debido a la falta de reciprocidad por parte de Bárbara Islas, quien no reconoció esta supuesta relación y se mostró incómoda y nerviosa.

Posteriormente, Gala Montes no dudó en expresar públicamente su descontento con Bárbara Islas. La actriz comenzó a lanzar una serie de comentarios en contra de Islas durante un live.

Lo que generó una gran controversia en las redes sociales. Muchos comenzaron a tildar a Gala como una ‘red flag’, debido a la manera como reaccionó ante el rechazo de Bárbara. Otros señalaron en redes que Gala había “sacado del clóset” a Bárbara, por lo que se ganó varias críticas.

A pesar de los comentarios, Gala se mantuvo firme y aseguró que ella le había pedido permiso a Bárbara de anunciar su relación.

Bárbara Islas dijo que Nicola le quería regalar un Lamborghini

En un acto de desahogo, Gala Montes reveló una confidencia que Bárbara Islas le había hecho. Según Gala, Bárbara le contó que el peruano Nicola Porcella tenía intenciones de enamorarla y le había ofrecido un costoso regalo: un Lamborghini.

Gala narró:

“Me dice: ‘Ay, es que Nicola me quería comprar un Lamborghini y yo le dije que no’... Le respondí, '¡Ay, pen... pues hubieras aceptado!’ Le dije: ‘No ma...s, ¿cómo chi... no? ¿Dónde está el Lamborghini?’ Pero de pronto veo que su realidad no es la misma que todos contamos”. Gala Montes

Gala sugirió que Bárbara tiende a exagerar y a inventar historias sobre las intenciones románticas de otros artistas hacia ella, lo que la llevó a distanciarse de los ‘juegos’ de Islas. “No ma… no nos pagan ni el uber, Bárbara Islas. No nos pagan ni la comida. Hemos mantenido hombres tú y yo y a mí me rechazaste”.

Esta revelación añadió un nuevo capítulo a la ya complicada relación entre ambas actrices, dejando en claro que Gala Montes afirmó que está decidida a poner límites y proteger su bienestar emocional.

