Nicola Porcella habla sobre Agustín tras polémicas declaraciones de su padre, ¿seguirán siendo amigos?

Hace algunos días, Agustín Fernández, quien se encuentra participando en ‘La casa de los famosos México’, recibió un mensaje de su padre, Marcelo ‘el Viejón’ Fernández, el cual dio mucho de qué hablar en redes sociales.

A través de un enlace en vivo, Marcelo le dedicó unas emotivas palabras a su hijo y, antes de despedirse, le dijo que sus amigos lo habían “traicionado”. Si bien no dio nombres, muchos aseguraron que se refería a Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes han sido muy criticados por supuestamente no apoyar a su amigo.

“Te dejaron solo, no estás solo. Voy a ir a México, voy a estar con vos, pronto, no te voy a dejar solo... Pudiste guerrero, solo, sin ropa, no necesitás ropa, porque sos el mejor, el más lindo. Te amo. Tenés muchísimos amigos que te aman. Si yo estuviera ahí, la ropa no te faltara, te traicionaron, te jugaron feo”, dijo.

Cabe destacar que, a lo largo de su estancia, Agustín se ha quejado de que no tiene ropa para las galas, asegurando que nadie le ha mandado. Esto ha sido desmentido por Wendy, Nicola y hasta la propia agencia del argentino, quienes han dicho que, pese a no haber dejado dinero, sí le han enviado prendas, pero él las rechaza diciendo que no le gustan.

Nicola Porcella rompe el silencio tras lo dicho por el papá de Agustín

En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, Nicola Porcella aseguró que ni él o Wendy Guevara se toman “personal” las críticas por su supuesta falta de apoyo a Agustín, pues solo ellos saben cómo son “las cosas realmente”.

“Nosotros no nos lo tomamos personal, pero sentimos que uno tiene que ser agradecido en la vida y más con la gente que te tendió la mano, creo que en ningún momento nos hemos referido mal, siempre hemos dicho que Agustín tiene un gran corazón, que es nuestro amigo, pero no compartimos las cosas que ha pasado en la casa, pero siempre va a tener un lugar con nosotros, eso siempre va a estar así" Nicola Porcella

También reiteró que siempre ha apoyado a su amigo, incluso si eso representa sacar dinero de su bolsillo, pues, a pesar de no estar de acuerdo con muchas de sus declaraciones dentro de la casa, lo sigue apreciando.

“Si yo tengo que poner por un amigo, lo voy a poner sempre... si tengo que asumir gastos, no hay ningún problema. Yo le voy a decir, como amigo, lo que me parece que hizo mal, lo que me parece que hizo bien, ya estará en él cómo lo tome y a quién le quiere hacer caso”, indicó.

Incluso, dejó en claro que su amigo no perderá su hogar, como mucho se ha especulado. No obstante, afirmó que tanto él cómo Wendy hablarán seriamente con él sobre sus actitudes dentro del show.

“Gracias a Dios mis papás fueron personas que siempre me hicieron ver mis errores y cuando yo estuve mal me lo dijeron: ‘esto lo sembraste tú, ahora lo estás cosechando’. Me apoyaron como familia, pero me lo hicieron ver, yo creo que un papá está para eso. Yo voy a hablar con Agustín, porque hubo ahí muchos temas. Yo al papá no lo veo hace muchos años, entonces hay que hablar muchas cosas”, concluyó.

