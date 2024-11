Nicola Porcella pelea con Gala Montes, ¿por Agustín Fernández?, en redes lo llaman “Soltero fracasado”

Nicola Porcella y Gala Montes protagonizaron toda una guerra de declaraciones en redes sociales, luego de que este el conductor peruano dejara de seguir en Instagram a la intérprete de ‘Tacara’, aparentemente, por la serie de declaraciones que la actriz dio recientemente en contra de Agustín Fernández.

Todo comenzó después que, a través de X (antes Twitter), la también cantante señalara, de manera irónica, que no podría “sobrevivir sin el follow” del también conductor de ‘Hoy’. De igual forma, se burló de la situación mediante una transmisión en vivo reciente.

“Que me dejó de seguir (Nicola), ¿no? Andaba yo bien preocupada de que me siguiera Nicola. Estaba bien nerviosa. No podía dormir. Luego a uno que otro pen… hay que darle foco, Me dejó de seguir. Yo ni enterada”, expresó.

Nicola Porcella enfrenta a Gala Montes

La repuesta de Nicola no tardó en llegar. El actor compartió el mensaje de un fan de Gala que lo tachó de “colgado”, junto a las siguientes palabras:

“Esa versión está media rara, ¿no? Creo que es al revés. Pero no diremos nada para que no te ataques” Nicola Porcella

Ante esto, la protagonista de ‘Vivir de amor’ le dijo a Nicola que se mantuviera “tranquilo”, ya que no sentía interés por Agustín Fernández: “Tranqui, Agustín es tuyo”, indicó.

Si bien el peruano ya no siguió contestando a los ataques de Gala, le respondió a otro usuario que lo acusó de haber hecho “comentarios pasivos agresivos” en contra de la actriz.

“Busca un comentario que yo tuve malo. Es más, por apoyar a personas que hoy me arrepiento, me metí en estos problemas. En fin, ya supera la casa, ya acabó y sí, hoy doy la razón a otra persona”, apuntó. Muchos interpretaron que Nicola estaría dándole la razón a Adrián Marcelo, quien ha mencionado en diversas ocasiones que Gala es muy “problemática”.

Nicola Porcella arremete contra Gala Montes / Captura de pantalla

Gala Montes también despotrica contra Agustín Fernández

Durante su transmisión en vivo para redes sociales, Gala Montes afirmó que no le interesaba tener algún tipo de relación con Agustín Fernández, pues sigue molesta por la forma en la que se ha expresado de ella.

“El langostín también (me dejó de seguir). No sé qué voy a hacer. Me dejó de seguir, ¿cómo ven? A mí, sus vibras no me gustan. No me gusta cómo se expresa de mí, cómo me trata”, manifestó.

También dejó ver que, en su momento, Agustín se había portado muy mal con ella cuando trabajaron juntos: “Fui a un proyecto, a un programa con él y dije ‘wey, qué pe…”, señaló.

Todo este conflicto ha generado mucho debate en redes sociales. Algunos usuarios defienden a Gala, mientras que otros aseguran que está enojada con Nicola por la gran amistad que tiene con Karime Pindter.

Recordemos que Karime asistió al programa ‘Soltero cotizado’, programa en el que se busca pareja para Nicola. Para muchos, este hecho habría sido el verdadero origen del pleito entre el peruano y la actriz, a quien se le ha relacionado sentimentalmente con la influencer.

Fans de Gala Montes bautizan a Nicola Porcella como el “Soltero fracasado”

En medio de todo este escándalo, Nicola Porcella fue bautizado como el “Soltero fracasado” por los fanáticos de Gala Montes. Esto, en referencia a la presunta baja audiencia que tiene su programa ‘Soltero cotizado’.

De acuerdo con información de varios medios, el show del peruano seria uno de los menos vistos de la televisión. Incluso, algunos han mencionado que podría ser cancelado debido a esta situación.

