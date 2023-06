Niurka celebra que La Casa de los Famosos México no “incite al odio” a diferencia de Telemundo

En su momento, Niurka Marcos afirmó que Telemundo hizo una campaña de desprestigio en su contra.

A casi una semana de haber estrenado La Casa de los Famosos México, Niurka Marcos afirma que los productores de esta versión sí están haciendo “un buen trabajo”, a diferencia de las realizadas por Telemundo, las cuales considera que solo “incitaban al odio” hacia los participantes.

Mediante sus historias de Instagram, la llamada ‘Mujer Escándalo’ comenzó felicitando a los fanáticos del reality por apoyar a su celebridad favorita de una manera más “calmada” y no atacarse en redes sociales.

“Así es como se participa, sin tanta agresión que, en la temporada que yo viví, en la otra televisora, parecían animales, agrediéndose entre fanáticos, ofendiendo horrible a los participantes como bestias, como humanos depredadores”, indicó.

Bajo este panorama, resaltó que “el buen comportamiento” de los fans se debe a que Televisa, en comparación con Telemundo, no ha “manipulado” a su audiencia para que agredan a los famosos dentro del proyecto.

Niurka sigue sosteniendo que Telemundo manipuló a la audiencia de La Casa de los Famosos / Instagram: @niurka.oficial

“La Casa de los Famosos México, como no ha incitado para nada a la audiencia a caer en ese tipo de agresiones, todo está bien leve. Algo no te gusta, lo dices y hasta ahí”, mencionó.

A la par de eso, señaló que también es importante hablar de las “cosas que se hacen bien” y aplaudió que, en la versión mexicana, los conductores sí muestren lo que realmente pasa dentro de la casa, tanto lo bueno como lo malo.

“Felicidades, de verdad, a La Casa de los Famosos México por no incitar a ese tipo de agresión. Quiero felicitar a los conductores que no provocan que el público haga hate. No tratan de influenciar a la audiencia”, precisó.

Niurka asegura que Televisa sí presenta la realidad de lo que ocurre dentro de LCDLFM / Instagram: @niurka.oficial

Niurka y su polémica con Telemundo

Recordemos que Niurka Marcos estuvo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos versión Telemundo, donde tuvo una polémica con la televisora y hasta los acusó de hacer “una campaña de desprestigio” en su contra.

“Fue una semana de ataque, pero con el 50 por ciento de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo. Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables ejecutivos”, indicó en su momento, resaltando que “manosearon” su imagen.

Cabe destacar que la actriz no ha sido la única en decir que Telemundo “manipuló” el reality a su antojo, Liliana Rodríguez y Paty Navidad han dicho que la televisora planeó todo lo ocurrido en el concurso a su antojo.

En su momento, Paty Navidad resaltó que Telemundo creó una campaña de desprestigio en su contra, lo que le impidió ganar LCDLF3, pese a ser de las favoritas / Facebook: Paty Navidad

