Niurka perdonó a José Manuel por poner en duda la paternidad de Juan Osorio. ¡No lo resolvieron en persona!

Hace unas semanas José Manuel Figueroa puso en duda la paternidad de Juan Osorio

Niurka asistió a la Marcha Gay Pride 2023 de la CDMX, donde en encuentro con los medios de comunicación comentó que ya dejó atrás los problemas con el cantante José Manuel Figueroa, y dijo que reaccionó como cualquier otra persona cuando se siente lastimada o le lastimaron a alguien de su familia.

“Yo no le tengo rencor a nadie, pero si alguien lastima mis sentimientos o lastima a alguien que yo amo, yo me defiendo y ya. Terminé”, mencionó.

La actriz Niurka Marcos comentó que ya superó sus diferencias con José Manuel Figueroa, tras sus declaraciones con las que puso en duda la paternidad de Juan Osorio, pues aceptó sus disculpas, aunque fueron en video.

Recordemos que el hijo de Joan Sebastian, puso en duda la paternidad de Juan Osorio y esto llegó a oídos de la mamá de Emilio Osorio, por lo que la conocida ‘mamá Niu’, despotricó en contra del intérprete al tacharlo de ser un pésimo amante.

Al preguntarle si José Manuel no la buscó por teléfono o en persona para disculparse, la vedette comentó: “Me dio la disculpa, y me comunicó un amigo con él. No he firmado la pipa de la paz; nos comunicó un amigo en común que quiero mucho. Me dijo que él quería darme una disculpa mañana, y yo le dije ’pues mañana bajo los videos’. Y me dijo ‘sí te quiere dar una disculpa, pero baja los videos’ y le dije ‘pues entonces mañana los bajo’. Y si te la manda ahora pues yo los bajo’”.

Al cuestionarla si fuera necesario que las disculpas fueran públicamente, Niurka indicó: “Lo hizo público porque si me mandó su video y me dio permiso de publicarlos. Y ya lo demás no me importa, y luego cuando vi las declaraciones de Juan, lo que dijo ‘que la familia, que te quiero mucho’, entonces me di cuenta que Juan no tenía idea de lo que había pasado”.

Agregó:” Yo se lo dije a Juan. Yo sé que a ti no te gusta cuando me pongo vulgar, pero con mi familia no se mete nadie. Y me dijo: ‘sí no tienes razón’. Yo solo hablé de la relación que tuvimos él y yo. Eso no es ignorancia, porque en el video donde se ve que dijo que lo cortaran dijo, ‘Niurkito’, y después dijo ‘Perdón, Juan’, cómo si Juan hubiera parido al niño”.

Al insistir si José Manuel se arrepintió, Niurka mencionó: “claro que se arrepintió, porque se le olvidó cuando tuvimos aquel romancito, donde quedo muy mal porque para mí no me gustó para nada conocerlo”.