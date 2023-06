Juan Osorio reacciona a las disculpas de José Manuel Figueroa por dudar de su paternidad

Hace poco, Niurka confesó que José Manuel Figueroa habría condicionado su disculpa por hablar de la paternidad de Juan Osorio.

Luego de la controversia que causó José Manuel Figueroa por dudar que Juan Osorio es el verdadero padre de su hijo Emilio, el famoso productor se pronuncia ante las disculpas del cantante y asegura que no le guarda rencor.

En un encuentro con la prensa, el exesposo de Niurka Marcos reconoció que no sabía nada sobre el asunto, pero que, a pesar de todo, siente un gran cariño por el prometido de Marie Claire Harp.

“No tengo ni idea, pero yo estimo a José Manuel Figueroa. Fui muy amigo de su papá, yo no voy a prestarme a comentar. No sé ni que dijo, ni me interesa saberlo”, indicó.

Aunque dijo no conocer el tema, recalcó que el intérprete fue muy valiente al disculparse por su error: “Qué bueno. Siempre ha sido un muchacho con mucha inteligencia, con madurez y es un muchacho que es un artista”, mencionó.

Te puede interesar: Niurka explota contra José Manuel Figueroa tras poner en duda la paternidad de Juan Osorio; él se disculpa

Para finalizar, dejó en claro que no está enojado por lo que dijo José Manuel y lo sigue considerando un gran amigo, pues cree que sus palabras solo fueron producto de un arrebato momentáneo.

“Jamás pensaría de un mal comentario de él hacia mí y, si lo dijo, no estaba pensando. Mi amistad con él no va a cambiar por un comentario. Si me lo dice en persona, créanme que voy a ser el primero en decirlo. Un amigo de verdad lo traes en el corazón y yo creo que José Manuel Figueroa es mi amigo”, concluyó.

Juan Osorio asegura que el comentario de José Manuel Figueroa no afecta su amistad / Facebook: Juan Osorio

Niurka sí cree que el comentario de José Manuel Figueroa fue malintencionado

A diferencia de Juan Osorio, Niurka Marcos sí cree que el comentario de José Manuel Figueroa sobre la paternidad del productor fue malintencionado, ya que “todo México” supo del nacimiento de Emilio Osorio.

“Lo sabía, primero, porque estuvimos en la misma cama. Lo sabía porque estuvo en mi casa cuando fue por mí. Yo creo que fue el nacimiento más visto, publicado. La prensa se metió hasta en la sala de operaciones”, afirmó en una entrevista reciente.

Cabe destacar que el cantante sigue sin pronunciarse ante las nuevas declaraciones de la llamada ‘Mujer escándalo’, así como tampoco ha comentado nada sobre las palabras de Juan Osorio.

José Manuel Figueroa no ha reaccionado a las bonitas palabras de Juan Osorio / Instagram: @josemanfigueroa

Te recomendamos: José Manuel Figueroa habría condicionado su disculpa a Niurka por hablar de la paternidad de Juan Osorio