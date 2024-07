Niurka volvió arremeter contra Juan Osorio y le manda tremendo mensaje: “gracias a mi estás vivo”

Tras el estreno de ‘Aventurera’, se ha desatado una guerra de declaraciones entre Niurka Marcos y su ex Juan Osorio, que parece no tener fin. El conflicto comenzó cuando la vedette criticó el desempeño de Irina Baeva como Elena Tejeiro, personaje principal de la puesta en escena.

Niurka destrozó a la producción de ‘Aventurera’

Niurka no solo criticó a Irina Baeva, sino también el trabajo de Juan Osorio como productor, el baile de la actriz, el trabajo del coreógrafo y hasta el vestuario. Tras estas críticas, Juan Osorio respondió insinuando que gracias él la cubana es quien es y sugirió que Niurka debía ser más agradecida, recordando que fue él quien le abrió las puertas a Carmen Salinas para que esta le diera una oportunidad en ‘Aventurera’.

“Que no se olviden quien les da la primera oportunidad y quien las hace”. Juan Osorio

Respecto a esto, Juan dio fuertes declaraciones para TVNotas en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’ que puedes ver aquí. ¡Sucríbete! No te lo pierdas.

Esto enfureció a Niurka, quien arremetió contra el productor, pidiéndole que no se adjudicara el talento ajeno y le recordó que su trabajo es reunir a los talentos, no crearlos.

“Prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette. Parte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser, porque Niurka solo hay una, mi amor, con la pena”. Niurka Marcos

Checa: Niurka responde a Juan Osorio tras recordarle que él le dio su primera oportunidad

Niurka volvió a subir otro video en sus redes sociales respondiendo a Juan Osorio. Aseguró que está agradecida por la oportunidad que le dio para entrar a las telenovelas, pero destacó que él no la hizo, pues cuando él la conoció, ella ya hacía espectáculos en los que cantaba y bailaba y hacía giras por Europa.“Tú a mí no me hiciste; a mí me hizo la Escuela de Arte Cubana, la Escuela Nacional de Arte Circense”.

“Si tú dices que me hiciste a mí y a Lis Vega, entonces ¿qué te pasó? que no hiciste a Irina. Te confiaste de que es muy bella y buena actriz, pero no bebé. No es suficiente”, comentó Niurka.

Niurka y Juan Osorio / Archivo OMG y Clasos

Niurka aseguró que gracias ella Juan Osorio sigue con vida

“El señor dijo ‘yo la hice’. Tú me diste la oportunidad de entrar al mundo de las telenovelas, eso Juan Osorio, te lo he agradecido toda la vida. Y toda la vida he dicho que eres un productor súper estratega. Ahora, tú, Juan, ¿no crees que con tantos años de vida ya es hora de que humildemente empieces a agradecerle a la gente lo que hemos hecho por ti? Pero tú, ¿cuándo vas a empezar a agradecer que gracias a mí estás vivo? Porque te conocí dopa.. en las dr0g.., en tu recuperación”. Niurka

Checa: Juan Osorio rompe el silencio y defiende su trabajo y el de Irina Baeva: “No voy a quitar el apoyo”

La vedette siguió con su contundente mensaje: “¿Cuándo me vas a agradecer que recuperaste a tu familia? Porque cuando yo te conocí no veías ni a tus hijos ni a tu madre. Eso se te olvidó. Se te olvidó que yo fui esta mujer en tu vida que te unía con tu familia, no las que te buscas últimamente, que les vale la familia y que siempre están amarrando navajas. Te la pasas haciéndole berrinche a tus hijos por culpa de la tóxica de tu mujer. Se tenía que decir y se dijo”, señaló Niurka.

Esta disputa de dimes y diretes parece estar lejos de llegar a su fin.

Checa: Hija de Daniela Castro: Su salud peligra por el vape