Nodal reacciona a la decisión de Ángela Aguilar de borrar las fotos de su boda ¿Se molestó?

Hace unos días, Ángela Aguilar desató rumores de separación de Christian Nodal, luego de que borrara todas sus fotos, incluidas las de su boda hace casi un año, en su cuenta oficial de Instagram. Ahora, ‘el Forajido’ se habría pronunciado a esta polémica situación.

Tras diversos rumores de una crisis matrimonial, Ángela Aguilar dejó boquiabiertos a todos sus seguidores con la decisión que tomó de borrar sus fotografías de sus redes sociales. A excepción de un video, en el cual promocionó su nueva canción ‘Nadie se va como llegó’.

Ángela Aguilar sorprende al borrar sus fotos con Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Christian Nodal y Ángela se divorcian?

Luego de que Ángela Aguilar estrenó su nuevo tema ’Nadie se va como llegó’, usuarios en redes sociales continuaron con la postura de que esta sería una indirecta de que existen problemas maritales entre ella y Nodal.

Aunque la pareja se mostró verdaderamente enamorada en los últimos días, la plática que sostuvo Christian Nodal con Kunno, tras la fiesta de Aneliz, hermana de Ángela, causó revuelo entre usuarios. Esto, debido a que dio a entender que le gustaría celebrar otra boda, ¿con alguien más?: “Puedes pagar mi boda, para la siguiente boda”.

A raíz de esta polémica, la mayoría de cibernautas creyeron que Christian destapó sus intenciones de “dejar” a su esposa. Después Ángela borró las fotos de su boda y ¡las especulaciones aumentaron!

¿Qué dijo Christian Nodal del Instagram de Ángela Aguilar?

Y es que, en el pasado, Christian Nodal también llevó a cabo la misma acción que su ahora esposa cuando ha terminado relaciones amorosas. Borró todas sus publicaciones previo a anunciar el fin de su relación con Belinda y también cuando cerró el ciclo con Cazzu, madre de su hija.

Por esta razón, internautas comentaron que podría ser la contundente señal de que Nodal y Ángela se habrían separado. No obstante, él no tardó en reaccionar a estas especulaciones.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

Aunque el intérprete de ‘Botella tras botella’ no se pronunció directamente a los rumores de un divorcio, sí reaccionó a la única publicación de Ángela en Instagram, en la que anunció el estreno de su nueva pieza musical.

Nodal le dio ‘me gusta’ a este post, lo que habría señalado que todo estaría bien entre ellos y solo se trató de una estrategia de publicidad para que la canción de Ángela tuviera mayor éxito en todas las plataformas digitales de música.

Christian Nodal le da me gusta a la publicación de Ángela / IG

Además, Ángela Aguilar dejó claro que su nueva canción no es dedicada a Nodal, así como publicó un tierno video junto a su esposo, el cual disipó todo tipo de especulaciones de un divorcio. Lo cierto es que aunque a la canción no le ha tan bien en cuanto a número de reproducciones, puesto que no ha llegado al millón de visitas todavía, Ángela y Christian ¡están más que unidos!