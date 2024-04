Nora Velázquez ‘Chabelita’ revela que Jorge Ortiz de Pinedo se burló cuando pidió un aumento de sueldo

Nora Velázquez se destaca como una de las comediantes más famosas en la televisión mexicana, gracias al personaje de ‘Chabelita’, que la llevó a la fama.

Alejandro Licona ideó el personaje para el programa '¿Qué nos pasa?’ de Héctor Suárez, el cual se emitió en el canal de Las Estrellas entre 1986 y 1987, pero fue Nora Velázquez, quien encarnó el personaje y lo volvió un clásico de la comedia mexicana.

Licona tomó en cuenta que Nora había vivido 11 años en un internado con monjas. Héctor Suárez fue quien la ayudó a perfeccionarlo y le agregó su propio estilo, proporcionándole orientación antes de cada escena para transmitir lo que quería al público. Además, Suárez tenía la costumbre de grabar en una sola toma.

Nora Velázquez como ‘Chabelita’ / Instagram

Nora Velázquez acepta trabajar en La casa de la risa con Jorge Ortiz de Pinedo

Durante una entrevista en el programa de YouTube de Matilde Obregón, la actriz de 70 años recordó que luego de que el programa original dejara de transmitirse, recibía comentarios de personas que lo extrañaban. Por eso, cuando Jorge Ortiz de Pinedo le sugirió llevar su personaje a ‘La casa de la risa’, aceptó la propuesta.

Después de aceptar la propuesta de Jorge Ortiz de Pinedo para participar en ‘La casa de la risa’, las cosas no se desarrollaron como esperaba Nora. El conflicto llegó a un punto en el que decidió no volver a trabajar con el productor.

Durante aquel tiempo, Nora reflexionó sobre el cariño del público hacia su personaje, sintiendo la responsabilidad de ofrecerles lo que querían. Aunque el programa era diferente, ella interpretaría a ‘Chabelita’, un personaje que la audiencia reconocía y apreciaban por lo que consideró un aumento de sueldo, pero la respuesta de Ortiz no fue favorable.

“Lo que pasa es que siento que cuando están en el papel de productores se sienten la divina garza envuelta en huevo. Yo me acerqué con humildad para decirle que me aumentara el sueldo porque me pareció era justo, Chabela ya era Chabela. Pensé que cuando logras eso ya te puedes dar el lujo de pedirlo y no”, dijo.

Jorge Ortiz de Pinedo con traje / Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

Nora Velázquez asegura que Ortiz de Pinedo la humilló, cuando le pidió un aumento de sueldo

Nora se decepcionó cuando Ortiz no accedió a aumentarle el sueldo como esperaba, limitándose a agregarle solamente 400 pesos adicionales. Ella compartió que se sintió humillada por esta situación.

“Olvídalo, se burló la actitud, sienten que te humillan, que no valoran tu trabajo y sí da mucho coraje. Se burló y me sentí muy incómoda. Ya no volvimos a trabajar juntos, pero sí me aumentó 400 pesos en el sueldo”,dijo. Nora Velázquez

Tras varios años hicimos las pases: “Pensé él es como es. Era su programa y su producción y si me parecía bien, y si no, ya sabía. Esa es la frase de la empresa. Dije bueno yo me debo al público que ama a Chabela, puntual y en mi lugar”.

