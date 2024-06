Omar Chaparro recuerda cuando fue repartidor de pizzas y taquero

Omar Chaparro es actualmente una de las celebridades más reconocidas de la televisión. Este talentoso presentador, actor y conductor ha participado en numerosos proyectos, destacando su reciente participación en '¿Quién es la máscara?’. Sin embargo, antes de alcanzar la fama y el reconocimiento, Omar tuvo que desempeñar trabajos cotidianos como repartidor de pizzas. Así lo recordó en una entrevista con el youtuber Nayo Escobar.

En los primeros minutos de la charla, Nayo Escobar, quien vivió en Chihuahua, mencionó los inicios laborales de Omar Chaparro: “Estoy seguro que alguna vez tú me serviste pizza en Pizza del rey”.

“Ahí sí te equivocas”, respondió el actor. El anfitrión del pódcast insistió: "¿No eras tú entonces? ¿Tú fuiste repartidor de pizzas? Y fuiste taquero”. Omar aclaró con humor: “Yo no estoy planeando que iniciemos así, pero me encanta que iniciemos así. ¿Quieres apostar a que me estás confundiendo?”.

Mira: Exnovia de Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no soporta que la hayan cambiado por una “vieja”

Omar Chaparro recuerda sus inicios como taquero y como repartidor de pizzas

Al ser preguntado nuevamente sobre si atendió al público en Pizza del rey, Omar recordó que la cadena para la que trabajó era Domino’s Pizza. “Sí, pero comprando, comía ahí y conocí a Mario Blanco. Yo trabajé en Domino’s”, señaló el famoso mexicano. Además, Omar confirmó que trabajó como taquero en su natal Chihuahua, mencionando lugares como La tablita y Ricos tacos.

En una charla previa con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Omar también habló sobre su trabajo como repartidor.

Checa: Hermano mayor de Ángela Aguilar reacciona a su romance con Nodal

Así fue su experiencia como repartidor de pizzas

“Fueron como año y medio, dos años, que trabajé como repartidor de pizzas. Mucha gente puede decir ‘Fue taquero, fue repartidor’, pero son trabajos muy dignos, aprendí mucho y la mayoría de mis personajes nacen de ahí. Le debo mi carrera a todos los meseros, bartenders, repartidores, choferes, que trabajé con ellos y se reían de mis estupideces, me aplaudían, me motivaban y dije ‘Alguna vez me quiero dedicar a esto’”.

Omar recordó que, tras regresar de Estados Unidos y no pasar el examen para la universidad, pidió trabajo como repartidor. “Me acuerdo que llegué (a la pizzería) y de ‘La moto 33, vaya a repartir estos volantes con todo’. Me acuerdo que saqué el clutch y la moto quién sabe cómo giró y volvió a caer parada. Pero de ahí agarré pasión a las motos”.

Estas experiencias tempranas en trabajos humildes y llenos de aprendizaje forjaron el carácter y la creatividad de Omar Chaparro, quien hoy en día es una figura consolidada en la industria del entretenimiento

Mira: Lucero y Mijares viajaron a Madrid y sus fans les piden su propio reality al estilo “De viaje con los Derbez”