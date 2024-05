Paola Durante revela que quiere reunirse con Belinda por la serie ‘¿Quién lo mató?’

El pasado viernes 24 de mayo se estrenó a través de Amazon Prime la serie ‘¿Quién lo mató?’, que habla de cuando perdió la vida el conductor Paco Stanley, hace casi 25 años.

Solo han estrenado dos episodios por el momento y se espera que cada semana se lancen otros dos, hasta completar los seis capítulos que tendrá la serie. Los actores en la serie son:

Luis Gerardo Méndez - Mario Bezares

Roberto Duarte - Paco Stanley

Diego Boneta - Jorge Gil

Zuria Vega - Brenda Bezares

Belinda - Paola Durante

Javier Ramírez ‘el Cha’ - Benito Castro

Serie de Paco Stanley póster promocional / Facebook: Prime Video

Paola Durante reveló que quiere conocer a Belinda

Tras el estreno de la serie, Paola Durante ofreció una entrevista para el programa ‘Venga la alegría’ y ahí confesó que desea reunirse con Belinda, luego de que la cantante la personificara en la serie de Amazon Prime.

“Pero bueno, nunca es tarde. También me gustaría verla un día y decirle: ‘¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al interpretar a una niña que vivió una injusticia? ¿Es fácil ser Paola Durante?’”. Paola Durante

Paola Durante también dio su opinión sobre la actuación de Belinda: “Fíjate que yo la he visto de lejos y digo ‘no, sí es’, en varias ocasiones se parece a mí. O sea, obviamente Belinda no me conoce y lo que pudo haber visto en la tele, tal vez ella pensaba que yo hablaba así porque era una niña. Yo creo que lo que quiere demostrar ella es que yo era una niña”.

Finalmente, Paola mencionó por qué interpondrá una demanda en contra de la productora de la serie de Paco Stanley.

“Es porque cuando tú hablas de una historia, si hablas tú de esa historia y monetizas, tienes que pagarle a la persona o tienes que pedir autorización. A mí no me llamaron, no me pidieron autorización, entonces es por eso que vamos a demandar. La verdad es que no estoy enojada. Siento que con todo esto que está pasando, después de 25 años, como que se me está haciendo justicia”.

¿Quién es Paola Durante?

Paola Durante es una figura pública mexicana conocida principalmente por su implicación en el caso de la muerte del conductor de televisión Paco Stanley en 1999.

Era una bailarina que trabajaba con Stanley en el programa de televisión “Una tras otra”. Fue acusada y detenida junto con Mario Bezares y Jorge Gil por su presunta participación en la muerte de Paco, aunque posteriormente fueron liberados por falta de pruebas. Su caso se volvió muy mediático y sigue siendo un tema de interés en México.