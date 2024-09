Paola Durante ya había tenido un reencuentro con Paul Stanley tras su salida de LCDLFMX; así cuenta como fue

Recientemente, Paul Stanley, Mario Bezares y Paola Durante, protagonizaron uno de los encuentros más esperados de la televisión mexicana tras 25 años de que el comediante y la modelo fueran acusados como sospechosos en el caso del atentado que le quitó la vida a su padre, Paco Stanley. Sin embargo, Mario y Paola fueron encontrados inocentes de los señalamientos.

Sin duda, este encuentro fue verdaderamente emotivo para televidentes y usuarios en redes sociales. ¡Se volvió viral rápidamente! No obstante, salió a la luz que el exparticipante de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, también tuvo un acercamiento con Paola Durante antes de esta ocasión.

Paul Stanley no quería que Paola Durante saliera de la competencia y así se lo hizo saber

Fue en un reciente pódcast llamado Viceversa donde Paola narra como después de su salida del reality, en la gira de medios cuando visitó el foro de Hoy, Paul reconoció que no tuvo que haber salido de la competencia.

“Voy a Televisa, maquillaje y (una conductora) me dice ‘no debiste hacer salido’ y llega Paul y me dice’ no, no ‘debiste de haber salido’ y me da un abrazo, En qué momento pasó esto, entonces le di un abrazo y fue súper lindo, entonces cambiaron todas las cosas”.

Las declaraciones de Paola sobre la visita a ‘Hoy’ aclaran las especulaciones en torno a la presencia de Paul Stanley. Aunque su ausencia fue notada por el público, Paola ha confirmado que Stanley sí estuvo presente en el foro, indicando que ambos han avanzado en su relación.

Paola Durante entiende por qué Paul no se habría acercado antes con ellos

La modelo uruguaya expresó su comprensión hacia la distancia que el hijo de Paco Stanley mantuvo durante años: “Para él era difícil, mataron a su papá y yo lo entendía”.

Durante la conversación, Paola destacó la importancia de aclarar los hechos y permitir que Paul conociera su versión de los acontecimientos: “Yo no te voy a pedir nunca nada, solo me gustaría platicar contigo para que sepas de mi propia voz cómo vivimos las cosas, cómo fue, tal vez a ti te dijeron cosas que no, eras chavito y no sabes cómo se dieron las cosas. Ahora ya es papá, él ya maduró y nos ha conocido tal vez a través de la casa”.

El segundo encuentro entre Paola y Paul fue después de que Stanley ingresara a La casa de los famosos México y viera a Mayito.

