Paola Rojas ‘calla’ a reportera en vivo por especular sobre la salud de Silvia Pinal

El estado de salud de Silvia Pinal ha encendido las alarmas en los últimas horas. La ‘Diva del cine mexicano’, hospitalizada desde el pasado 21 de noviembre debido a complicaciones por una infección en las vías urinarias, ha sido el centro de especulaciones sobre su estado de salud hasta este jueves 28 de noviembre.

En medio de la información que va saliendo a cuentagotas por la comunicación tan breve con la prensa que ha podido tener la familia en estos momentos tan delicados para doña Silvia, hay especulaciones que pusieron en jaque una transmisión en vivo del noticiero de Paola Rojas en Imagen Televisión.

Se vivió un incómodo momento durante el noticiero ‘De pisa y corre’, cuando Paola interrumpió un enlace en vivo luego de que la reportera Mariana Zepeda hiciera mención de rumores no confirmados sobre la supuesta muerte de la primera actriz.

Paola interrumpió a la reportera / Twitter

El incómodo enlace en vivo en el noticiero de Paola Rojas sobre la salud de Silvia Pinal: Video

Todo sucedió cuando Mariana Zepeda, desde el hospital en el que se encuentra la actriz, reportó que Silvia Pinal estaba recibiendo la visita de varios miembros de su familia desde la noche del 27 de noviembre. Durante su informe, la reportera mencionó que existían rumores sobre el fallecimiento de la actriz: “Algunos medios aseguran que, desafortunadamente, ya falleció la señora Silvia Pinal, y otros dicen que está crítica, que la familia está en momentos de espera”, señaló.

Este comentario fue inmediatamente interrumpido por Paola Rojas, titular del noticiero, quien, con un tono firme y profesional, aclaró:

“Y desde luego es delicado. Precisamente por eso no caemos en especulaciones y nos mantenemos atentos a la información oficial que comparta su familia”, destacando que, en un tema tan sensible, era importante esperar información oficial y no difundir rumores sin confirmar.

PAOLA ROJAS CALLA A REPORTERA DE IMAGEN TELEVISIÓN QUE COMENTABA INFORMACIÓN NO CONFIRMADA DE SILVIA PINAL#paolarojas #silviapinal #imagentelevision pic.twitter.com/W20Ml0w7Es — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) November 28, 2024

Aplauden a Paola Rojas por su profesionalismo

Paola Rojas le dejó claro a la reportera que en ‘De pisa y corre’ no hay lugar para la especulación y los internautas aplaudieron su profesionalismo al interrumpirla y no dejar que difundiera los rumores que evidentemente no son una confirmación de lo que sucede con la última Diva del cine mexicano.

El momento rápidamente se volvió viral en redes, donde los usuarios comentaron la actitud de Paola Rojas y la tensión generada por los rumores en torno a Silvia Pinal realizados por la reportera.

La conductora fue elogiada por su postura ética y por mantener la objetividad en medio de la especulación, reafirmando su compromiso con el periodismo responsable.

“Tiene razón. La suposición es la base del error”



“Muy bien por Paola Rojas. Aplaudo su elocuencia”



“Pues es que en los programas de chismes siempre se basan en especulaciones y Paola si es profesional de la noticia y pues obvio tenía que ponerla en su lugar, que no se confunda la reportera, y que le quede claro la línea profesional a seguir con Paola”



“La reportera se c*gó en ese momento. Se le ve la cara”



“Pues hizo bien Paola. Eso de especulación no está bien no confundan al público”



“Me parece adecuado, profesional y se agradece”

Silvia Pinal permanece en el hospital / Archivo TVNotas

Otros dicen que no cortó a la reportera sino que se debió a los tiempos en la televisión, ya que sorprendió que luego de interrumpir a Mariana, aparecieran comerciales.