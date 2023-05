Pati Chapoy manda contundente mensaje a Alejandro Sanz en torno a su alarmante estado de salud mental

Al momento se desconoce la razón por la cual Alejandro Sanz

Hace poco Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al confesarles que a punto de retomar su gira en España se encuentra en un estado de salud mental poco propicio.

Y es que aseguró que se siente triste y cansando, algo que de inmediato alarmó a sus fans, puesto que no reveló más detalles de ello:

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, comento.

Aunado a ello confesó que se encuentra trabajando en ello, por lo que posiblemente esté acudiendo a terapia: “estoy trabajando para que se me pase”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Por otra parte, comentó que incluso estando en los escenarios se sienta mal, por lo que piensa en ese momento es mejor estar solo, esto último lo comenzaron a tomar sus seguidores como señala que su retiro se puede acercar:

“Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, concluyó.

Alejandro confesó a sus seguidores que se encuentra enfrentando un mal momento emocional. / Instagram: @alejandrosanz

Pati Chapoy mandan contundente mensaje a Alejandro Sanz

Claro que muchas personas se dieron a la tarea de comentar la publicación del famoso para externarle algunas palabras de aliento, como fue el caso de la conductora de Ventaneando, hablamos de Pati Chapoy quien le recordó que siempre puede recurrir a darse un break.

Y es que le compartió un fragmento de un poema llamado El Privilegio de la Pausa, obra de Lorena Pronsky: “te puede servir”.

En el poema recomienda aprender a escucharse y saber que el tiempo para curar diversas situaciones es una necesidad para el ser, ya que lo importante de darse una pausa es aprender a estar en armonía: “date el permiso hermoso de frenar. Así. Tu cuerpo a la altura de tu alma. Que espere el que pueda esperar. Lo importante acá es que te sepas esperar vos. Eso también es curarse”.

Pati fue aplaudida por muchos seguidores quienes agradecieron el buen recordatorio de que darse una pausa es bueno. / Instagram: @chapoypati

Pese a que al momento Alejandro Sanz no ha pronunciado palabra alguna al respecto, otros internautas han agradecido las palabras de Chapoy y no solo por dedicarlas al cantante, sino porque consideran puede ser un buen recordatorio para cualquier persona.

Los fans del cantante han comenzado a señalar que existe la probabilidad que el famoso se aleje de los escenarios. / Instagram: @alejandrosanz

Te podría interesar: Yahir y María León se presentan con gran éxito en La Maraka con un lleno total