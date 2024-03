Patricio Cabezut reacciona a los señalamientos de su exesposa, Aurea Zapata

El pasado miércoles 20 de marzo, Aurea Zapata ocupó sus redes sociales para denunciar públicamente que teme por su vida y la de sus hijas, ya que reveló que un juez ordenó que su casa fuera cateada. En dicho mensaje, la actriz manifestó que teme que su expareja, Patricio, se lleve a las menores sin su permiso.

Recordemos que en 2021, Aurea Zapata denunció al actor por violencia intrafamiliar y además confesó que Patricio no cumple con la pensión alimenticia de sus hijas. Por su parte, Patricio desde entonces ha negado las acusaciones de su ex, ya que desde entonces manifestó que no puede ver a sus hijas.

Mira: Belinda fue hospitalizada de emergencia, este es su estado de salud

Aurea Zapata llorando con playera de flores / Instagram

Patricio Cabezut reacciona a la nueva denuncia pública de Aurea Zapata

Tras lo dicho por Aurea Zapata, Gustavo Adolfo Infante buscó a Patricio Cabezut, quien rompió el silencio al respecto y aseguró que sus hijas corren peligro al estar con su exesposa.

“Sigue ella difamándome. Sigue ella haciendo falsas acusaciones. En primera lugar, dice que yo no cumplo con mis obligaciones. Yo sí he cumplido con todas mis obligaciones”. Patricio Cabezut

Respecto a la manutención, Patricio mencionó que él debe dar el 30 por ciento de su sueldo a sus hijas, pero que no tuvo trabajo en 2023.

Checa: Dan N, cantante y actor mexicano es extraditado a México por presunto abuso se*u4l a su sobrina

Patricio Cabezut y Aurea Zapata continúan con un polémico divorcio / TVNotas

Patricio Cabezut asegura que es un padre apto para ver a sus hijas

En la conversacióncon Gustavo Adolfo Infante, Patricio confesó que los estudios psicológicos afirmaron que es un buen padre y señaló que Aurea no se ha presentado en las audiencias y es por esta situación que el juez requiere ver a las pequeñas.

“El juez está requiriendo que la señora presente a las niñas; es una obligación del juez saber cómo están las niñas, en qué condiciones están las niñas”. Patricio Cabezut

Finalmente, Patricio Cabezut justificó que la casa de Aurea Zapata fue cateada para así cumplir con el requerimiento del juez.

Patricio Cabezut “El juez necesita verlas (a las niñas) y que las psicólogas las evalúen por el probable daño que tengan las niñas de 2 años de no ver a su papá. ¿Cómo estarán de afectadas esas niñas?”.

Mira: Victoria Ruffo reacciona al “regaño” de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez por hablar de ella