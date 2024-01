Patricio Cabezut se manifiesta llorando en las calles después de dos años de no ver a sus hijas

Hace unos momentos, acompañamos a Patricio Cabezut frente a los juzgados de lo familiar, quien se manifestó por llevar más de dos años sin ver a sus hijas.

Recordemos que a finales de noviembre del 2021, Aurea Zapata interpuso una denuncia por presunta violencia intrafamiliar en contra de Patricio Cabezut quien en ese entonces era su pareja y también es padre de sus dos hijos.

Acusaciones que el presentador negó, argumentando que la separación con la actriz se dio por una infidelidad de ella, quien a su vez siempre ha desmentido esta versión.

Puedes ver: Juan Soler reacciona al video viral de Maky hablando de él y de otro ex

Cabezut marchó por sus hijas junto a más padres de familia / Francisco Mancera

Entre lágrimas, el conductor comentó la situación por la que pasa él y muchas familias que estuvieron acompañándolo: ”Todo lo que estoy viviendo era algo que no me esperaba. Entiendo que todos los papás y mamás que están aquí sufren lo mismo que mis hijas y que yo. Todos llegan y me cuentan sus historias e incluso son más dramáticas, en el sentido de que algunos estuvieron en la cárcel o cosas por el estilo”.

“Todos los que estamos aquí, tenemos un tronco en común y la gran mayoría venimos de denuncias falsas, de la ineficacia de la autoridad para resolver y de mamás que utilizan a sus hijos como instrumentos de venganza”.

Checa: Sergio Mayer le responde a Wendy Guevara tras exponerlo: “Yo sé que de eso vive”

Aurea Zapata asegura que Pato Cabezut no le da dinero suficiente para sus hijas / Ventaneando

Le cambió la vida a Patricio Cabezut desde que no ve a sus hijas

Además, Patricio externó la forma en que la vida le cambió desde hace dos años , “Yo le decía a mi hermana ‘¿cómo debo manejar todo esto?’, yo tengo un peso sobre mis espaldas de dos niñas inocentes que están siendo dañadas”.

“Hace dos años yo tenía una carrera hermosa y feliz con una vida impecable, y la cual viene derivada de una vida de principios y educación. Soy una buena persona y por una denuncia falsa, arranca esta pesadilla de una familia que se destruyó", concluyó.

No te pierdas: ¡Danilo Carrera bateó a Ricky Martin!: “No juego en esa liga”