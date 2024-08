¿Paul Stanley pidió que algunos habitantes le hicieran la vida imposible a Mario Bezares en ‘LCDLFM’?

‘La casa de los famosos México’ en su segunda edición sigue siendo tema de conversación entre televidentes y usuarios. Los participantes de esta temporada siguen desatando controversia en tan solo su segunda semana.

Habitantes de La casa de los famosos México 2 / FB: La casa de los famosos México

Nominados de ‘La casa de los famosos México’

El pasado miércoles 31 de julio se llevó a cabo la segunda gala de nominación. Esta semana, los nominados fueron:

Shanik Berman

Arath de la Torre

Briggitte Bozzo

Karime Pindter

Gala Montes

Parece ser que la estrategia del llamado ‘Sindicato’, conformado por Mariana Echeverría, Adrián Marcelo, Agustín Fernández, Gomita y Ricardo Peralta, no salió totalmente como esperaban, ya que Shanik, quien es del cuarto ‘Mar’, salió nominada y se había acordado que nadie votaría por ella, pues sería aliada del team.

Según sus planes, los votos tendrían que recaer en Mario Bezares. Sin embargo, Mariana reveló que cambió opinión y votó por Shanik. Esta situación no le pareció en lo absoluto a Adrián Marcelo, tanto que le reclamó por esta acción.

La casa de los famosos México: Nominados de la segunda semana. / Captura de pantalla

¿Paul Stanley le pidió a sus amigos que hicieran la vida imposible a Mario Bezares en ‘La casa de los famosos México’?

La situación de las votaciones derivó a una contundente discusión entre Mariana y Adrián. La conductora reveló que supuestamente Paul Stanley le pidió a ella y a otros habitantes que le “hicieran la vida imposible a Mario Bezares”, quien fue señalado como sospechoso en el caso del fallecimiento de su padre, Paco Stanley. Sin embargo fue liberado por falta de pruebas.

El regiomontano dijo a la conductora que no era justo que jugara por su amigo para supuestamente “vengarse” de Mario. Sin embargo, la integrante de ‘Me caigo de risa’ aseguró que está jugando su estrategia y no cumpliría las peticiones de Paul.

Así lo dijo Mariana Echeverría:

Eso no es todo, Mariana también confesó que Stanley le pidió este mismo favor a Ricardo Peralta y Arath de la Torre, ya que ambas personalidades tienen una relación cercana, principalmente Arath, pues trabajan juntos en el programa ‘Hoy’.

¿Paul Stanley respondió a las especulaciones sobre sus peticiones a sus amigos de ‘La casa de los famosos México’?

El nombre de Paul se volvió tendencia en redes sociales, tanto que el conductor del matutino de Televisa no dudó en pronunciarse respecto a la polémica situación que lo enreda en este momento.

A través de su cuenta oficial de X, Paul manifestó que le hubiera gustado ser trending cuando formó parte de ‘La casa de los famosos Mexico’, ya que eso le hubiera ayudado a quedarse unas semanas más en el reality. Sin embargo, no habló directamente de lo que se está diciendo de él en ‘La casa’.

Paul Stanley / Facebook: Paul Stanley

“Amiguitos buenas noches, yo estuve hace un año en #LCDLFMX, afortunadamente ya no estoy concursando, ojalá hubiera sido trending en ese momento, en una de esas me quedaba unas semanas más, pero perdón… Ahora sólo sigo cocinando”. Paul Stanley

Usuarios no tardaron en reaccionar a las palabras de Stanley. Señalaron que Mariana es “nefasta” y está “embarrando” a Paul cuando no tiene nada que ver con el juego. Al momento, el conductor no se ha manifestado directamente con respecto a las palabras de Mariana.

