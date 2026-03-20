Penélope Menchaca rompe en llanto EN VIVO; recuerda la desgarradora muerte de su nieto: “Los peores meses”

La conductora Penélope Menchaca vivió un momento profundamente vulnerable en “Hoy día”, donde recordó la dolorosa pérdida de su nieto, quien murió en septiembre del 2022. La conductora se sinceró sobre una herida que sigue abierta, pues no solo enfrenta la ausencia del bebé, sino también el sufrimiento de su hija Yania, quien aún atraviesa el duelo.

Penélope Menchaca no soportaría a una conductora de Telemundo / Instagram: @hoydia @menchaca.oficial

¿Por qué murió el nieto de Penélope Menchaca?

El nieto de Penélope Menchaca, hijo de su hija Yania, murió en septiembre de 2022 tras luchar por meses con una condición cardíaca de nacimiento.

Penélope Menchaca revelo en 2023 a “Hoy día” que el bebé de su hija nació con problemas cardíacos congénitos muy severos, lo que lo mantuvo hospitalizado desde su nacimiento. A pesar de los tratamientos y altibajos en su evolución, su corazón no resistió más y murió el 20 de septiembre de 2022.

“He pasado los peores meses de mi vida, los peores, que no se los deseo a nadie. Mi nieto nació con un problema del corazón y, tristemente, murió. Lo más complicado de todo es sufrir como abuela, porque perder a mi nieto es terrible, pero ver a tu hija… No hay un dolor más grande que ese. Mi cerebro no lo entiende” Penelope Menchaca

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Penélope Menchaca llora al recordar la muerte de su nieto y revela lo duro que es para su hija. / Captura de pantalla

¿Cómo recordó Penélope Menchaca la muerte de su nieto y qué dijo sobre el dolor que aún vive su hija?

La conductora Penélope Menchaca protagonizó un momento muy emotivo en el programa “Hoy día” al hablar de la pérdida de su nieto. Durante una reciente emisión del matutino, la presentadora no pudo contener las lágrimas al recordar el difícil proceso que ha enfrentado su familia, especialmente su hija, quien continúa lidiando con el duelo.

Conmovida, Menchaca relató que, aunque el tiempo ha pasado, el trama sigue sigue presente. Explicó que su hija volvió a quedar embarazada, lo que trajo consigo una mezcla de esperanza y miedo, pues las heridas del pasado aún no sanan por completo.

“Mi hija perdió a su niño, se vuelve a quedar embarazada, está pasando por todo lo que te acabo de decir… Pensé que estaba mucho más tranquila, pero hace poquito tuvo que ir al doctor para llevar a la bebé, porque quería verificar que nada saliera mal” Penelope Menchaca

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Penélope Menchaca llora al recordar la muerte de su nieto y revela lo duro que es para su hija. / Captura de pantalla

¿Qué problema enfrenta la hija de Penélope Menchaca tras la muerte de su bebé?

La conductora Penélope Menchaca explicó que una situación aparentemente rutinaria detonó un fuerte episodio emocional. “Cuando vio que le mandaron a hacer los mismos estudios que le hicieron a mi nieto, le entró un ataque de pánico, no podía respirar, no podía hablar, la tuvieron que sacar porque se iba desamayar”, relató entre lágrimas.

Penélope Menchaca confesó que lo que más le preocupa no es solo el recuerdo de la pérdida, sino las secuelas emocionales que permanecen en su hija, quien aún enfrenta momentos de angustia

“Eso es lo que a mí me preocupa, que por dentro tiene ese shock tan fuerte. Digo, nunca pensé que lo hubiera superado, pero me preocupa saber que hay cosas que le disparan el momento y que lo sigue sufriendo tanto”, expresó en una charla con una psicóloga que hablaba sobre el duelo.

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