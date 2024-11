¿Pepe Aguilar demandó a famoso reguetonero por mofarse de Ángela en una canción?

Ángela Aguilar y Christian Nodal no paran de dar de qué hablar en redes sociales. El matrimonio todavía es sumamente criticado por internautas debido a los escándalos que han desatado desde su noviazgo.

Incluso, las más recientes declaraciones de Cazzu, ex de Nodal, conmocionaron a todas las redes sociales. Aseguró que desconocía de la relación amorosa entre ambos cantantes, desmintió todo lo que dijo Aguilar en una entrevista en la ‘ABC News’.

Pese a que Christian salió a defenderla por mandato de Pepe Aguilar, así como te lo contamos en TVNotas, las criticas y mofas en contra de la pareja no han cesado.

Pepe Aguilar habría demandado a famoso reguetonero por ‘burlarse’ de Ángela Aguilar

Ahora, trascendió que Pepe Aguilar no dejará de defender a su hija, pese a que se convirtió en una de las personalidades menos queridas de la industria. En esta ocasión, se dijo que el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ supuestamente demandó a un famoso reguetonero por hacer una canción a modo de mofa de su hija. ¿Quién es?

Se trataría de Ryan Castro, quien recientemente lanzó su sencillo ‘Fan de su relación’, nombre que rápidamente fue relacionado con el escandaloso matrimonio de Ángela y Nodal. Recordemos que, supuestamente, Aguilar le comentó esta frase a Cazzu en una de sus fotos con el sonorense cuando eran pareja.

Lo anterior ha sido considerado como un referente a “la traición” que habría existido por parte de la intérprete de ‘Gotitas saladas’ a la relación amorosa entre Cazzu y Christian.

Por esta razón, se dijo que Pepe habría tomado acciones legales en contra del reguetonero con el fin de que no vuelva a cantar este tema, por la supuesta mofa a su hija.

Esto habría sido destapado por Blessd, colega de Ryan, quien en pleno concierto en Miami delató las supuestas intenciones del hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar de actuar bajo la ley por la canción.

“Imagina que a Cazzu y Nodal le dedicara una canción”, comentó Ryan. A lo que Blessd contestó: “¿La misma que el papá te demandó?’”.

Ryan Castro vuelve a interpretar ‘Fan de su relación’ pese a supuesta demanda de Pepe Aguilar

Pese a la supuesta acción legal de Aguilar, el cantante decidió volver a cantar la canción ‘Fan de su relación’ frente a su público.

No obstante, unas horas después, el intérprete de ‘Mujeriego’ también lanzó un tweet en ‘X’ en el que pidió que no dejaran de escuchar su tema, dado que no podría cantarla en vivo “hasta nuevo aviso”.

Escuchen bastante fan de su relación y hagan videos pa que otras personas la escuchen también, yo creo que no voy a volverla a cantar en vivo hasta nuevo aviso. — RYAN CASTRO (@ryancastrro) November 17, 2024

Sin embargo, ninguno de los dos cantantes ha hablado acerca de una disputa legal luego de este anuncio en redes sociales.

