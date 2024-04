Pepe Aguilar revela que se arrepiente de haberse distanciado de sus padres: “Siempre extraño a mis padres”

Sin duda, la herencia musical de Antonio Aguilar y Flor Silvestre sigue presente gracias al trabajo de su hijo, Pepe Aguilar, quien se ha encargado desde hace muchos años de mantener vivo el legado de sus padres. Es por eso que creó la gira ‘Jaripeo sin fronteras o Jaripeo hasta los huesos’.

Pero recientemente, Pepe Aguilar sorprendió al recordar en el pódcast de Pedro Prieto, ‘Auténtico’, que hubo una época en la que decidió alejarse por un tiempo de sus padres.

El cantante comentó que él se sentía muy “codependiente” de sus padres y sentía que cuando murieran le iba a afectar muchísimo.

El intérprete de ‘Miedo’ mencionó que tan pronto tomó esta decisión se arrepintió, ya que aseguró que le dolió mucho estar lejos de ellos.

“Si me duele, que me duela. Tengo el privilegio de tenerlos. Voy a hacer lo mejor posible para poder estar en comunicación con ellos”.

En dicha plática, el famoso comentó que, como todo hijo, hubo momentos en los que tuvo problemas con sus padres debido a que don Antonio era muy estricto.

Pepe confesó que aunque sus padres, lamentablemente, ya no estén en este plano, asegura que ellos siguen muy presentes en su vida todos los días.

Finalmente, el famoso mencionó que a sus 55 años aún llora la ausencia de sus padres y aseguró que daría todo lo que tiene por volver a verlos aunque sea cinco minutos.

“Siempre extraño a mis padres, tengo 55 años y aún les lloro. No sabes lo que daría por estar cinco minutos con mis papás, lo dice todo el mundo, pero no me quedé con nada, la verdad es que hablamos mucho y no hay ningún pendiente, pero siempre te harán falta. Mi madre murió hace 3 años, mi padre murió hace 14”.