Pepe Aguilar y Christian Nodal: La verdad sobre su relación y la advertencia al yerno que sorprendió a todos

La relación entre Pepe Aguilar y Christian Nodal ha generado gran interés entre los fans de la música regional mexicana. Desde que el intérprete de ‘Botella tras botella’ se unió a la familia Aguilar, los rumores y especulaciones no se han hecho esperar. A mediados de agosto en una entrevista para ‘Molusco TV’ en YouTube, Nodal expresó su admiración por su suegro, destacando su trayectoria musical y su calidad como persona.

El intérprete de ‘Prometiste’ afirmó que Aguilar es una gran persona que solo busca el bienestar de su hija, Ángela Aguilar. Recordemos que ha pasado poco más de un mes desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio en una hacienda de Cuernavaca, Morelos. Dicho evento fue sumamente polémico debido a la premura con la que se realizó.

La pareja se casó tan solo dos meses después de que él anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

¿Qué dijo Christian Nodal respecto a su suegro, Pepe Aguilar?

El cantante de música regional mexicana mencionó que Pepe Aguilar es una gran persona y que lo único que busca es el bienestar de su hija, Ángela Aguilar.

Christian Nodal “Creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo. ¿Por qué? No sé. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas, y yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes”.

Nodal también mencionó que, antes de formar parte de la familia Aguilar, ya admiraba y respetaba a Pepe Aguilar por su trayectoria musical. Ahora que han convivido más, pudo ver que es alguien sumamente agradable.

“Yo no he visto sus entrevistas ni cómo él es, pero obviamente es un tipo de 2 metros, intimidante, raramente se ríe hasta que le cuentan un buen chiste… Nunca me encargué de visualizar a Pepe como ‘ese señor va a ser mi suegro’. Él es un gran tipo y muy bueno conmigo”. Christian Nodal

El intérprete de ‘Adiós amor’ mencionó que ser parte de la familia Aguilar es algo “maravilloso”, ya que ha conocido gente muy amable: “Amo estar en una familia en donde se respiran tantas cosas tan chi..., desde el amor, la cultura, un montón de cosas”.

Pepe Aguilar reacciona a los halagos de su yerno, Christian Nodal

Por su parte, Pepe Aguilar respondió con humor y sinceridad a los halagos de su yerno, dejando en claro que la relación entre ambos es cordial y respetuosa. Pepe Aguilar ofreció una entrevista exclusiva para el programa Ventaneando en Colombia, donde respondió con humor y franqueza a lo dicho por su yerno, Nodal.

El intérprete de ‘Miedo’ confesó entre risas que Nodal aún no lo conoce tan bien como él cree: “No me conoce todavía. No me conoce”.

Poco después, el famoso cantante agregó: “No, pues yo creo que ya uno, como ser humano, es según como le lleguen. O sea, obviamente, yo creo que… Juan Gabriel tenía una canción que decía: ‘Por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo’”.

El artista también señaló que el joven cantautor ha sido muy educado con todos e incluso se ha ganado parte de su cariño.

Pepe Aguilar “Yo creo que todos, si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata, y aparte es un buen muchacho; o sea, se da a querer el cab…”.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dicho nada al respecto sobre la relación entre su esposo y su padre. Sin embargo, esto dejó en claro que entre ambos existe admiración, respeto y cariño.

