Pepillo Origel suplica a Martha Figueroa que acabe con su vida en caso de sufrimiento: “A mí me desconectan”

Durante una transmisión del programa ‘Con permiso’, Pepillo Origel sorprendió a la audiencia al hablar sobre su última voluntad, luego de reflexionar acerca del fallecimiento de Ernestina Sodi, quien murió tras sufrir dos infartos y la ruptura de la aorta. Esta situación mantuvo a la periodista en terapia intensiva por 21 días. Visiblemente conmovido, Pepillo comentó lo mucho que no desearía pasar por una situación similar, donde su vida dependa de máquinas y tratamientos artificiales.

En un tono serio y a la vez desafiante, Origel pidió a su amiga y compañera de programa, Martha Figueroa, así como a sus hermanos, que si llegara a enfrentar una condición de salud crítica, lo dejaran partir en paz.

“A mí por favor, Marthita, si pasa algo vas y me desconectas para que ya... A mis hermanos también les digo, yo no quiero estar en un hospital. Al cielito, vámonos, porque al cielo me voy a ir”, expresó con firmeza. Pepillo

La reacción de Figueroa no se hizo esperar y, fiel a su estilo, le respondió entre bromas: “Sí, yo sí te veo que tienes un pie adentro, te empujo el otro”, provocando las risas de Pepillo.

Pepillo le respondió a Pedro Sola con una copa de vino / Instagram: @juanjoseorigel

Pepillo lamentó la distancia entre Laura Zapata y sus hermanas

En el mismo programa, Origel no solo habló de su deseo de evitar una prolongada hospitalización, sino también aprovechó para expresar sus condolencias a la familia Sodi tras el fallecimiento de Ernestina. Sin embargo, no pudo evitar mencionar la ausencia de Laura Zapata en el funeral, destacando lo lamentable que es ver a una familia dividida en momentos de pérdida.

“La que no estuvo en este funeral fue Laura Zapata. Yo creo que en los casos de fallecimientos debes olvidarte de todo. Lo que pasó, ya pasó. Si hubo diferencias y problemas, este es el momento de unir a las familias y reconciliarse, es lo que yo digo”. Pepillo Origel

Laura recordó a su madre en una fecha tan especial. / Instagram: @laurazapataoficial

Pepillo revela su última voluntad y rechaza los entierros

Durante la conversación, Martha Figueroa recordó que en su último encuentro con Ernestina Sodi, esta le mostró un folleto de ataúdes ecológicos de mimbre, un negocio en el que había comenzado a incursionar.

Sin embargo, Pepillo Origel expresó su total rechazo a la idea de un entierro tradicional, revelando su última voluntad con su característico sentido del humor.

“Yo no quiero que me entierren ni en ataúdes de mimbre, ni de madera ni nada de eso. Prefiero que me incineren y arrojen mis cenizas en la playa de Acapulco”, dijo Origel, señalando que ese lugar guarda muchos de los mejores recuerdos de su vida.

YT

Aseguran que Laura Zapata tenía prohibido acceso al funeral de Ernestina Sodi

De acuerdo con la periodista Liz López , se rumora que Laura Zapata tenía prohibido el acceso al funeral de su hermana en la funeraria Gayosso y en el Panteón Francés. Según López, las instrucciones fueron claras: “No dejar pasar a Laura Zapata”.

A pesar de esta situación, se sabe que Marina Sodi, hija de Ernestina, logró hacerle llegar el último mensaje de Laura Zapata, quien deseaba que las diferencias familiares quedaran en el pasado.

“Me comentaron que alcanzaron a decirle las palabras al oído que le envió Laura Zapata. Sin embargo, no era bienvenida en el funeral, y la persona en recepción tenía órdenes de no dejarla entrar si se presentaba”, agregó López durante el programa ‘Todo para la mujer’.

