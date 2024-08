Pepillo Origel y Potro Caballero aseguran que no soportan ni Gomita ni a Ricardo Peralta

La casa de los famosos México ha sido un escaparate de emociones intensas y conflictos entre sus participantes. Recientemente, Luis Potro Caballero, tercer eliminado de la casa, visitó el programa “Con permiso”, conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa.

Durante su participación, Potro reveló su desagrado hacia algunos de sus compañeros en el reality show, lo que generó un debate entre los conductores del programa.

Al ser cuestionado por Pepillo sobre Ricardo Peralta, Potro no dudó en expresar su decepción: “Me decepcionó mucho”, afirmó Potro. A lo que Pepillo añadió: “A mí desde antes ya me había decepcionado”.

Potro continuó compartiendo su experiencia y mencionó que, al inicio, pensaba que Peralta era una persona auténtica, pero con el tiempo descubrió que no era así: “Yo entré pensando que era muy buena onda, que era muy auténtico y resultó ser más falso que una moneda de tres pesos”.

Pepillo, en un tono más severo, agregó: “Pero si es falso en todo, no mira no quiero ni hablar de él”.

Potro Caballero asegura que no le cae nada bien Gomita

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Potro habló sobre su relación con Gomita, una de las participantes más controvertidas de La casa de los famosos México.

Martha Figueroa mencionó que, en un principio, Gomita parecía estar en una posición favorable, pero con el tiempo, algo cambió: “Gomita también estaba padrísima y de pronto quién sabe qué pasó".

Potro no tardó en expresar su decepción hacia Gomita, explicando que, aunque se divertía con ella fuera del reality, dentro de la casa, su percepción cambió drásticamente: “Yo me decepcioné… yo me divertía a Goma afuera y no me sirvió de experiencia lo del Hotel VIP, porque yo ya sabía que era mañosa y era tramposa, porque aquí también estaba su compinche en el Hotel VIP. Martita y ella (Gomita) eran una sátrapas. Aquí está malévola”.

La mención del Hotel VIP dejó claro que Potro ya había tenido experiencias negativas con Gomita antes de su participación en La casa de los famosos México, lo que aumentó su desconfianza hacia ella.

