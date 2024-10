Pepillo Origel tacha de “coda” a Sylvia Pasquel por esta poderosa razón

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, sorprendió al público con sus más recientes delaciones. Se le fue con todo a la actriz Sylvia Pasquel.

Recordemos que la famosa no quiso dar de qué hablar respecto a la tremenda caída que sufrió su hermana, Alejandra Guzmán, a su llegada al aeropuerto de la CDMX con su mamá, tras pasar unos días en Puerto Escondido. Por ello, fue muy mesurada con sus comentarios al respecto. Sin embargo, ahora su nombre resuena pues fue señalada por el periodista como una mujer “coda”. ¿Por qué?

Pepillo Origel tacha de “coda” a Sylvia Pasquel

En medio de una plática con Martha Figueroa en su programa de Youtube ‘Con permiso’, el comunicador retomó el tema de ‘la Guzmán’ y su lastimosa caída. Aseguró que Pasquel “está bien” en no querer opinar de esta situación, ya que recién consolidaron una buena relación de hermanas.

Además, celebró que la hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells esté de regreso en la pantalla chica. Pepillo informó que la histrionisa formará parte de una telenovela que se titula ‘Juegos de amor y poder’ junto a Claudia Martín y Mayrín Villanueva.

Tras dar a conocer los nuevos proyectos de Sylvia a su público, Origel recordó que la actriz estuvo muy ocupada el pasado 13 de octubre. Comentó que celebró su cumpleaños en grande. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Pepillo ¡la llamó coda!

Según el periodista, su amiga Lety Fernández organizó una lujosa fiesta para Pasquel en San Miguel. Explicó que pagó mucho por esta celebración, dado que Sylvia nunca gastaría tanto por algo así.

“Una amiga muy querida mía, Lety Fernández, que es la que va a poner la fiesta (puso la fiesta)… Es que la Pasquel es coda, pues cómo. Ya lo sabemos. En sus otros cumpleaños habla a los restaurantes y pide que le manden todo”. Pepillo Origel

Martha reaccionó sorprendida a las declaraciones de Origel. Sin embargo, ninguno de los dos reveló más detalles de por qué consideran a Sylvia como una persona “coda”.

Pepe Origel asegura que Sylvia Pasquel no lo quiere

Sin embargo, Figueroa cuestionó a su compañero de foro si asistió a la fiesta de la actriz y él dejó claro que no fue requerido.

“(No me invitaron) Y eso que Lety es muy amiga mía… (No me invitaron) La Pasquel no me quiere... Y después de lo que dije que era ‘coda’. Entonces no (me quiere)”, dijo Pepillo.

Al momento, Sylvia Pasquel no se ha pronunciado respecto a las fuertes declaraciones de Pepillo Origel. ¿Será que habrá controversia por esta razón?

